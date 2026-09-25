Xã Cam Lâm trao 31 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu

Tối 25-9, UBND xã Cam Lâm tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho thiếu nhi trên địa bàn xã. Tại chương trình, các em được xem múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 31 suất học bổng và quà Trung thu (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, UBND xã cũng đã tặng 1.000 phần quà cho các thiếu nhi trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Cam Lâm trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải hội thi “Làm lồng đèn đẹp” cho các đơn vị trường học, gồm: Phân hiệu Cam Hòa 2 - Trường Tiểu học Cam Lâm giành giải nhất; phân hiệu Vàng Anh và phân hiệu Hoa Hồng - Trường Mầm non Cam Lâm giành giải nhì; phân hiệu Hướng Dương - Trường Mầm non Cam Lâm, phân hiệu Lê Thánh Tôn - Trường THCS Cam Lâm, phân hiệu Suối Tân và phân hiệu Cam Hòa 1 - Trường Tiểu học Cam Lâm giành giải ba.