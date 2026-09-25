Mưa lớn, du khách nước ngoài vẫn hòa mình vào đêm Trung thu ở Nha Trang

Để mang đến không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho thiếu nhi, người địa phương và du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh Trăng” tối 25/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Lần đầu tiên tại Khánh Hòa, lễ hội Trung thu quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương được thiết kế riêng dành cho trẻ em, cộng đồng người dân cùng du khách thập phương. Sự kiện kết nối những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam với câu chuyện về vùng đất Khánh Hòa, mang đến điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo bên bờ biển Nha Trang. Dù trời mưa nặng hạt nhưng hàng ngàn du khách nước ngoài vẫn kéo về Quảng trường 2 tháng 4 để đón Trung thu cùng trẻ em Nha Trang.

Rất nhiều trẻ em người nước ngoài thích thú cùng cha mẹ đến xem chương trình đón Trung thu.

Điểm nhấn thị giác đặc biệt và chưa từng có tại Quảng trường 2 tháng 4 là sự xuất hiện của các Mascot khổng lồ với chiều cao ấn tượng trên 4m. Đây là những hình ảnh đại diện sinh động cho các sinh vật biển quý giá gắn liền với Hải trình Tứ Vịnh: Chim Yến, Cá Heo & Cá Mao Tiên, Rùa Biển, Cá Voi, Cá Ngựa Biển.

Không gian Mascot khổng lồ không chỉ tạo điểm check-in độc đáo thu hút đông đảo du khách, mà còn là phương thức giáo dục trực quan sinh động, giúp các em thiếu nhi tiếp cận, khám phá thế giới sinh vật biển và nuôi dưỡng tình yêu đối với đại dương quê hương.

Điểm thu hút các em thiếu nhi và du khách là những trò chơi dân gian, múa hát. Các em thiếu nhi thoải mái cùng chú Cuội và chị Hằng giao lưu, nô đùa thỏa thích.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc khiến các em thiếu nhi và du khách thích thú.

Các em nhỏ say mê theo dõi những tiết mục văn nghệ.

Dù mưa lớn nhưng người lớn, trẻ em, du khách trong và ngoài nước ai nấy đều say sưa thưởng thức không khí đêm hội.

Nữ du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh dễ thương, vui vẻ đêm trung thu tại Nha Trang.

Không khí vui tươi khiến mọi người gần gũi nhau hơn, xóa nhòa mọi khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa.

Một em bé người nước ngoài vẫy tay múa theo nhịp điệu tiếng trống Trung thu.

Chị Mariia, du khách Nga, cho biết: “Ở đất nước tôi không tổ chức Lễ hội Trung thu. Nhưng tôi rất thích không khí lễ hội này, thích nhìn thấy trẻ em được vui vẻ, được nhận quà và hạnh phúc. Điều đó khiến không khí trở nên sống động và vui tươi”.

Chị Anna, du khách Nga, vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một đêm hội Trung thu cho trẻ em ở Việt Nam. Tối nay trời mưa nhưng tôi rất thích chương trình này vì nó vui, dễ thương”.

Càng về khuya, chương trình càng thu hút đông đảo du khách.

Những chiếc điện thoại thông minh hoạt động hết công suất.

Đêm Trung thu khiến nhiều du khách nước ngoài biết thêm những điều mới mẻ, thú vị của văn hóa Việt Nam.

Trong sự kiện, Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân và du khách hy vọng Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình vui tươi, thú vị để mọi người được trải nghiệm những điều mới mẻ, bổ ích khi đến đây.