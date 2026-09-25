Rộn ràng đêm hội Trăng Rằm tại xã Quảng Bị

Màn múa lân, sư, rồng mở đầu chương trình thu hút sự chú ý của đông đảo thiếu nhi. Tiếng trống dồn dập, những bước múa sôi động hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng cười tạo nên sắc màu đặc trưng của đêm hội.

Các em thiếu nhi trên địa bàn xã được thưởng thức chương trình văn nghệ, giao lưu và tham gia nhiều hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026.

Xã Quảng Bị tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Ảnh: Thanh Vân

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng đọc Thư chúc Tết Trung thu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu nhi. Đây là tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Thanh Vân

Dịp này, xã Quảng Bị trao 214 suất quà, tổng trị giá 107 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những phần quà không chỉ góp thêm niềm vui cho các em thiếu nhi trong ngày hội, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Xã Quảng Bị trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Vân

Trước đó, với mong muốn mọi trẻ em trên địa bàn đều được đón Trung thu trọn vẹn, xã Quảng Bị đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em tại những khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi ngập úng do mưa, lũ, như các thôn 5, Yên Duyệt, Ninh Kiều, Tốt Động, Lam Điền.

Không khí Tết Trung thu rộn ràng trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Vân

Cùng với nguồn lực từ ngân sách và các chính sách hỗ trợ, xã Quảng Bị đẩy mạnh xã hội hóa, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo thiếu nhi. Nhờ đó, sự quan tâm được đưa đến gần hơn với những trẻ em cần được sẻ chia, để Tết Trung thu thực sự trở thành dịp hội tụ niềm vui và lan tỏa yêu thương.