Hoạt động kỷ niệm 150 năm sinh Huỳnh Thúc Kháng

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 25-27.9 tại Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng, số 283 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực dành cho học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Chương trình khai mạc chiều 25/9, kết hợp với hoạt động “Vui hội trăng rằm”, tạo không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, bổ ích cho cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày tài nguyên thông tin kết hợp mô hình sách nghệ thuật. Qua các ấn phẩm, tư liệu được tuyển chọn, bạn đọc có cơ hội tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử dân tộc.

Cùng với hoạt động trưng bày, Thư viện Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, đố vui tìm hiểu lịch sử và các trò chơi vận động gắn với sách. Các hoạt động được thiết kế theo hướng trực quan, sinh động, góp phần khuyến khích học sinh, thanh thiếu niên chủ động tìm hiểu kiến thức, hình thành thói quen đọc và phát huy tinh thần tự học.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu và đông đảo các em học sinh, người dân tham dự lễ khai mạc.

Đặc biệt, chương trình nói chuyện chuyên đề “150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Một nhân cách lớn của dân tộc” giúp bạn đọc có thêm những góc nhìn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một nhà chí sĩ yêu nước có nhiều đóng góp cho đất nước.

Bên cạnh đó, công chúng được xem phim tư liệu “Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước Ngàn cân treo sợi tóc”. Việc kết hợp tư liệu, sách và phim góp phần tạo thêm hình thức tiếp cận lịch sử, giúp những câu chuyện về cụ Huỳnh đến gần hơn với bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Đà Nẵng cũng hướng dẫn bạn đọc tra cứu, khai thác tài nguyên thông tin; tư vấn các tiện ích, dịch vụ thư viện; hướng dẫn trải nghiệm công nghệ và cấp thẻ bạn đọc miễn phí. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên của thư viện, phục vụ nhu cầu đọc, học tập và tự nghiên cứu.