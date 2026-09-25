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Thống kê trận đấu Ấn Độ 1-1 Panama: Hai đội chia điểm

Ấn Độ và Panama chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-an-do-1-1-panama-hai-doi-chia-diem-466562.html