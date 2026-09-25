Thống kê trận đấu Ấn Độ 1-1 Panama: Hai đội chia điểm

Trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV ĐT Philippines Carles Cuadrat thừa nhận đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, đồng thời xem thầy trò HLV Kim Sang Sik là một trong những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định, Philippines sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự để hướng tới một kết quả hòa trong cuộc đối đầu này.