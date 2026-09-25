Công an xã Phước Hậu tổ chức chương trình Trung thu cho thiếu nhi

Tối 25-9, Công an xã Phước Hậu tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm” dành cho 120 thiếu nhi là con của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và con nuôi của Công an xã.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, trò chơi có thưởng, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ Trung thu. Dịp này, Công an xã Phước Hậu trao 16 phần quà cho con cán bộ, chiến sĩ Công an xã có thành tích cao trong học tập; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ tháng 9 cho 5 em là con nuôi của Công an xã, mỗi em được hỗ trợ 700.000 đồng.

Lãnh đạo Công an xã Phước Hậu trao quà cho con cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao trong học tập.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Công an xã đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện để thiếu nhi đón Tết Trung thu an toàn, vui tươi và ý nghĩa.