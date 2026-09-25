Thống kê trận đấu VfB Stuttgart 3-0 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart thắng đậm thuyết phục

Man City bị kết luận có tội với 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Án phạt chưa được quyết định, nhưng đội bóng của Pep Guardiola có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, trong đó có nguy cơ bị trừ điểm hoặc loại khỏi giải.