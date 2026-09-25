Thống kê trận đấu VfB Stuttgart 3-0 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart thắng đậm thuyết phục
VfB Stuttgart giành chiến thắng đậm 3-0 trước 1. FC Heidenheim. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-vfb-stuttgart-3-0-1-fc-heidenheim-vfb-stuttgart-thang-dam-thuyet-phuc-466563.html