Khai mạc Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu khai mạc Liên hoan Ẩm thực Điện Biên năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, du lịch ngày nay không chỉ là hành trình khám phá cảnh quan, danh thắng mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, con người của mỗi vùng đất. Trong đó, ẩm thực giữ vị trí quan trọng, bởi qua mỗi món ăn, du khách có thể khám phá sản vật, tập quán sinh hoạt, phong tục và nét văn hóa của cộng đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Ẩm thực Điện Biên năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú mong muốn thông qua Liên hoan, các giá trị ẩm thực đặc sắc của Điện Biên được giới thiệu sâu rộng hơn; sản phẩm ẩm thực từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thiện phương thức phục vụ và gắn kết với các chương trình, tuyến, điểm du lịch. Qua đó, góp phần đưa văn hóa ẩm thực trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch, xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc, thân thiện và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Liên hoan diễn ra từ ngày 25 - 28/9/2026, quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản truyền thống và sản phẩm nông nghiệp của Điện Biên. Tại không gian Liên hoan, các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều món ăn, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, tạo cơ hội để người dân, du khách thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu cách chế biến và mua sắm đặc sản địa phương.