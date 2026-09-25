Tặng quà trung thu cho hơn 1.000 thiếu nhi, học sinh xã Thạnh Lộc

Lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp tặng quà trung thu cho thiếu nhi, học sinh.

Tại chương trình, Xã đoàn Thạnh Lộc đã vận động nhà tài trợ trao tặng 250 phần quà dịp Tết Trung thu cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; mỗi phần quà trị giá 200.000 - 250.000 đồng.

Đại diện Công ty Thi công Xây lắp điện Thành Phát tặng quà trung thu cho thiếu nhi, học sinh.

Trước đó, UBND xã Thạnh Lộc phối hợp Xã đoàn và Công ty Thi công Xây lắp điện Thành Phát tổ chức chương trình Trung thu ý nghĩa và trao hơn 800 phần quà cho thiếu nhi, học sinh của Trường Tiểu học Thạnh Lộc 4, Trường THCS và THPT Mong Thọ.

Các em còn được thưởng thức những tiết mục múa lân sư rồng, văn nghệ, cùng nghệ nhân tạo hình bong bóng nghệ thuật, gian hàng viết thư pháp truyền thống, tạo không khí vui tươi, động viên tinh thần đầu năm học mới.

Tổng chi phí cho hoạt động này khoảng 180 triệu đồng do Công ty Thi công Xây lắp điện Thành Phát tài trợ.