Xã Yên Khánh khai mạc hội trại Trung thu và chương trình nghệ thuật Đêm hội Trăng rằm
Tối 25/9, xã Yên Khánh khai mạc hội trại Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tới dự có đồng chí Dương Đức Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khánh; lãnh đạo Sở Y tế, Tỉnh đoàn, lãnh đạo xã Yên Khánh và đông đảo Nhân dân.
Hội trại Trung thu năm 2026 là lần đầu tiên xã Yên Khánh tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của 17 thôn, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và trường học trên địa bàn xã.
Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em thiếu nhi xã Yên Khánh. Dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 6 sổ tiết kiệm, 34 suất quà và 152 suất học bổng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập.
Ngay sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" với các tiết mục đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn. Đêm hội càng thêm rộn rã với màn múa lân truyền thống, hoạt động rước đèn, đốt lửa trại, phá cỗ trông trăng và màn pháo hoa mãn nhãn, mang lại trọn vẹn niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ.
Hội trại Trung thu xã Yên Khánh năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (25-26/9), gồm nhiều chương trình đặc sắc như dựng trại, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, hoạt động trải nghiệm, múa lân, rước đèn và Đêm hội Trăng rằm.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/xa-yen-khanh-khai-mac-hoi-trai-trung-thu-va-chuong-trinh-nghe-thuat-dem-hoi-tra-260925222637943.html