Xã Yên Khánh khai mạc hội trại Trung thu và chương trình nghệ thuật Đêm hội Trăng rằm

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự chương trình.

Hội trại Trung thu năm 2026 là lần đầu tiên xã Yên Khánh tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của 17 thôn, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và trường học trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em thiếu nhi xã Yên Khánh. Dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 6 sổ tiết kiệm, 34 suất quà và 152 suất học bổng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" với các tiết mục đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn. Đêm hội càng thêm rộn rã với màn múa lân truyền thống, hoạt động rước đèn, đốt lửa trại, phá cỗ trông trăng và màn pháo hoa mãn nhãn, mang lại trọn vẹn niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Yên Khánh Dương Đức Khanh trao sổ tiết kiệm cho trẻ em và đại diện gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội trại Trung thu xã Yên Khánh năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (25-26/9), gồm nhiều chương trình đặc sắc như dựng trại, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, hoạt động trải nghiệm, múa lân, rước đèn và Đêm hội Trăng rằm.

Rất đông người dân có mặt tại sân vận động Cánh Diều xã Yên Khánh để hoà mình vào không gian văn hoá của đêm hội.