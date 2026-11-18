Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nhi.

Thông qua các bài đăng này, Nhi tiếp cận những người có nhu cầu, tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, Công an phường Phong Phú xác định, với thủ đoạn trên, Nhi đã lừa đảo chiếm đoạt tiền 3 bị hại tại Hà Nội, Thái Nguyên và Cà Mau. Đáng chú ý, Nhi đang chấp hành bản án 1 năm tù treo về tội: “Cướp giật tài sản”. Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Nhi để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.