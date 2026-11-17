Công an xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên đang xác minh danh tính một nam giới tử vong được người dân phát hiện tại thôn Thượng Giáo. Do chưa xác định được lai lịch nạn nhân, cơ quan công an đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để tìm thân nhân.

Theo thông tin từ Công an xã Chợ Rã, thi thể nam giới được người dân phát hiện tại thôn Thượng Giáo, xã Chợ Rã.

Chiếc xe được phát hiện gần thi thể. Ảnh: CA.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Chợ Rã thông báo tìm kiếm thân nhân người tử vong với đặc điểm nhận dạng là nam giới, chiều cao khoảng 1,53m.

Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo khoác màu xanh nước biển, bên trong là áo khoác màu nâu, tiếp đến là áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần bò màu trắng.

Trên cơ thể nạn nhân có nhiều hình xăm màu đen. Đáng chú ý, vùng sát cổ có hình xăm dòng chữ “Family”, mu bàn tay trái có hình xăm ngôi sao.

Hình xăm trên cơ thể nạn nhân. Ảnh: CA.

Tại khu vực xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu Suzuki GSX-R150, màu đỏ - đen, mang biển kiểm soát 88H1-242.60.

Công an xã Chợ Rã đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về người có đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có người thân, người quen sở hữu chiếc xe máy nói trên liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Công an xã Chợ Rã hoặc liên hệ cán bộ Mã Thành Lê, Phó Trưởng Công an xã, qua số điện thoại 0388887900 để phối hợp xác minh.