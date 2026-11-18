Ngày 18/11, Công an phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Võ Ngọc Hiến (SN 1987, ngụ số 22 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Võ Ngọc Hiến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Rạch Giá phát hiện Hiến có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản nên tiến hành theo dõi, xác minh.

Khoảng 17h ngày 15/11, từ thông tin thu thập được, cơ quan Công an xác định Hiến vừa thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô mang BKS 68S1-562.05, sau đó đưa đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Bình An (địa chỉ số 80–82 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá) để cất giấu, chờ mang đi tiêu thụ.

Khi Hiến quay lại bãi giữ xe lấy chiếc xe mô tô vừa trộm cắp để mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật ngay khi vừa đưa phương tiện ra khỏi bãi.

Tại cơ quan Công an, Hiến thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô này. Hiến còn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn. Tiếp tục đấu tranh, Hiến khai nhận sau khi trộm cắp được xe mô tô thường mang đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Rạch Giá).

Từ lời khai của Hiến, Công an phường Rạch Giá đã tiến hành kiểm tra địa điểm trên, qua đó phát hiện và tạm giữ 17 xe mô tô các loại để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu và những người có liên quan.