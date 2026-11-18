Hình ảnh từ camera giám sắt cho thấy người phụ nữ bước ra khỏi tiệm bánh, bế con trên tay. Sau đó, cô quay lại phía cửa hàng để nói chuyện với người đàn ông bên trong thì đột nhiên một đoạn vỉa hè lớn bị sụt lún.

Người mẹ, đứa con nhỏ và một người đi bộ ngang qua đều rơi xuống hố trong một khoảnh khắc kinh hoàng, chỉ diễn ra trong tích tắc.

Vụ việc xảy ra ở Sumare, thuộc bang São Paulo, phía đông nam Brazil, vào 11h sáng 16/11.

2 mẹ con cùng một người đi đường rơi xuống hố sâu. Ảnh cắt từ clip

Clip thứ hai cho thấy một hố khổng lồ sâu ít nhất 4,5 mét, với các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đáy.

Mọi người tụ tập quanh miệng hố, cúi xuống giúp các nạn nhân thoát ra ngoài bất chấp nguy cơ sụp đổ thêm.

Các chủ cửa hàng gần đó đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ, sử dụng dây thừng và thang để tiếp cận 3 người bị mắc kẹt bên dưới.

Đứa bé được đưa đến nơi an toàn trước tiên, tiếp theo là người mẹ và cuối cùng là người đàn ông.

Bà Conceicao Aparecida Pereira, chủ tiệm bánh, cho biết bà nhận thấy một cơn rung nhẹ trên vỉa hè ngay trước khi vụ sập xảy ra.

Nhưng cô không hề nghi ngờ điều gì bất thường.

Cô ấy nói: "Tôi cảm thấy như có một chiếc xe tải vừa chạy qua. Chỉ vậy thôi, không có gì khác. Mọi thứ đều bình thường".

Cảnh sát quân sự cho biết cả ba nạn nhân đều tỉnh táo khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Trung sĩ cứu hỏa Ari Motta cho biết người mẹ bị trầy xước ở chân, đặc biệt là quanh đầu gối và bàn chân.

Thật kỳ diệu, em bé dường như không bị thương nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra đề phòng.

Người đi bộ ngang qua bị mắc kẹt trong vụ sập đã rời khỏi hiện trường để tìm kiếm sự trợ giúp y tế trước khi lực lượng cứu hỏa đến.

Cả ba người đều được cho là chỉ bị thương nhẹ mặc dù hố sụt rất sâu.

Các quan chức cho biết vụ sập có thể do vỡ một đường ống ngầm sau trận mưa lớn.