Thi thể nam giới chưa rõ tung tích, lai lịch.

Nạn nhân là nam giới có dáng người to, cao khoảng 1,75m; mặc áo thun đen in chữ “FENDI”, quần lửng trắng, không mang giày dép; cẳng tay trái có hình xăm hoa văn. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Công an TP Đà Nẵng thông báo, đề nghị người dân có thông tin liên quan hoặc có người thân mất tích với đặc điểm tương tự, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 492- Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để cung cấp thông tin.