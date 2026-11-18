Tảo hôn bị xử phạt như thế nào?

Theo Luật Hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Việt Nam là nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Theo Nghị định số 109/2026/NĐ-CP, hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Tảo hôn để lại nhiều hệ lụy cho cá nhân, gia đình và xã hội.

Đối với người trực tiếp kết hôn khi chưa đủ tuổi, Điều 61 Nghị định 109/2026/NĐ-CP không quy định mức phạt hành chính riêng vì người đó tham gia việc kết hôn. Tuy nhiên, nếu đã có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án mà các đối tượng vẫn duy trì quan hệ này, họ có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Không chỉ bị xử phạt hành chính, hành vi tổ chức tảo hôn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm.

Theo Điều 183 Bộ luật Hình sự, người tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, có thể bị phạt từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Hôn nhân cận huyết bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo Luật Hôn nhân và gia đình, hôn nhân cận huyết bị cấm giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời.

Khi cha mẹ có quan hệ huyết thống gần, khả năng cả hai cùng mang một biến thể gene lặn gây bệnh sẽ cao hơn. Nếu nhận gene bệnh từ cả cha và mẹ, trẻ có thể mắc các bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh hoặc rối loạn phát triển.

Theo khoản 2 Điều 62 Nghị định 109/2026/NĐ-CP, hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có quan hệ huyết thống thuộc các trường hợp bị cấm sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt này áp dụng đối với các hành vi:

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ (những người có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia).

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (những người cùng một gốc sinh ra, gồm: cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba)

Theo Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung), người giao cấu với người mà mình biết rõ là người cùng dòng máu về trực hệ, anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân.