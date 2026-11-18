Từ vị trí một nữ lãnh đạo doanh nghiệp, bị can đã tự đẩy mình vào vòng lao lý chỉ vì cơn khát “gỡ gạc” từ những sàn giao dịch vàng trực tuyến. Qua vụ việc cũng cho thấy những cạm bẫy tài chính núp bóng doanh nghiệp.

Nhìn vào bản chất vụ án, có thể thấy kịch bản của Thái Thị Thu Đào không hề mới nhưng lại đánh trúng vào tâm lý thích lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh của nhiều nhà đầu tư. Để có tiền bù đắp cho những khoản thua lỗ trên sàn vàng quốc tế XTB, Đào đã dựng lên 83 giao dịch mua bán bất động sản không có thật, huy động tổng cộng hơn 1.343 tỷ đồng. Thủ đoạn lấy tiền người sau trả cho người trước được vận hành trơn tru tạo ra ảo giác về sự sòng phẳng giả tạo khiến bị hại buông lỏng cảnh giác, để từ đó dụ dỗ họ tiếp tục đầu tư. Bị can còn lợi dụng pháp nhân Công ty CP Redeyes, vẽ ra những thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ giải ngân dự án để tiếp tục lừa thêm hơn 13,4 tỷ đồng từ các đối tác, rồi tất cả lại bị “nướng” sạch vào các sàn vàng ảo như Exness, XM.

Vụ án cho thấy sức tàn phá của các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại hối (Forex) trái phép. Tại Việt Nam, pháp luật chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn Forex nào. Thế nhưng, với đòn bẩy tài chính cao và tâm lý muốn làm giàu nhanh, không ít người vẫn tin. Khi thua lỗ, thay vì dừng lại, họ trượt dài trên con đường phạm tội, biến uy tín cá nhân và tư cách pháp nhân của doanh nghiệp thành công cụ để đi lừa đảo.

Thứ đến là lỗ hổng trong tư duy đầu tư của một bộ phận người dân. Dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, nhiều người vẫn sẵn sàng “xuống tiền” hàng tỷ đồng chỉ qua những lời hứa hẹn, những hợp đồng góp vốn thiếu cơ sở pháp lý. Sự dễ dãi trong việc kiểm chứng thông tin vô tình tiếp tay cho những kẻ khoác vỏ bọc doanh nhân thành đạt dễ dàng giăng bẫy.