Theo Công an TP.HCM, khoảng 23h45 ngày 15/11, 9 người dân bị mắc kẹt trong thang máy tại một căn nhà nằm trong hẻm 377 đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương án giải cứu.

Thời điểm xảy ra sự việc, 9 người dân vào thang máy của căn nhà để di chuyển lên các tầng phía trên. Tuy nhiên, khi thang máy đến vị trí tầng 1, thiết bị bất ngờ dừng hoạt động, khiến toàn bộ những người bên trong bị mắc kẹt.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy người đến hỗ trợ, những người mắc kẹt bắt đầu hoảng loạn và liên tục kêu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM đã điều động 2 phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Nạn nhân được giải cứu. Ảnh: CACC.

Theo lực lượng chức năng, do có đông người mắc kẹt trong không gian kín, lượng oxy bên trong thang máy có nguy cơ không đủ đáp ứng nhu cầu hô hấp. Nếu việc giải cứu kéo dài, những người bên trong có thể đối mặt với nguy cơ ngạt khí.

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã nhanh chóng trấn an, yêu cầu những người bên trong giữ bình tĩnh. Đồng thời, lực lượng cứu hộ sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để phá cửa thang máy, tạo khoảng thông khí và lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đến rạng sáng 16/11, cả 9 người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của tất cả các nạn nhân đều ổn định.