Ngày 17/11, UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Phương Liệt sau khi tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình giao nhận thực phẩm.

Theo UBND phường Phương Liệt, ngày 4/11/2026, trong quá trình tiếp nhận thực phẩm do Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Trường Mầm non Phương Liệt tăng cường giám sát nguồn gốc thực phẩm trong bữa ăn bán trú của trẻ.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã lấy 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 16/11/2026, UBND phường Phương Liệt nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm số 102498/PKN-VKNQG, ban hành ngày 12/11/2026. Kết quả cho thấy mẫu thử không phát hiện ba chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, Trường Mầm non Phương Liệt ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh từ ngày 1/9/2026. Doanh nghiệp này ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội. Thịt lợn cung cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị trên, được Công ty Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối.

Hồ sơ tại thời điểm kiểm tra gồm hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định tình hình trên địa bàn, UBND phường Phương Liệt yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan cho phụ huynh về tình hình, các biện pháp xử lý và khắc phục. Việc thông tin nhằm tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý phụ huynh và hạn chế những lo ngại trong dư luận.

Chính quyền địa phương xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của các nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp nguyên liệu và suất ăn sẵn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Các vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan được xác định rõ.

UBND phường cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn sẵn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình giám sát.

Đồng thời, chính quyền địa phương đề nghị phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục phối hợp với nhà trường giám sát bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho trẻ trong năm học 2026 - 2027.