Chi trả bồi thường cho các chủ tàu tham gia bảo hiểm tại AAA. Ảnh: Việt Hùng

Trước đó, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 9-7-2026, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan khiến 8 tàu cá của ngư dân bị tổn thất toàn bộ, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, căn cứ kết luận của cơ quan chức năng và kết quả giám định tổn thất, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm AAA đã khẩn trương triển khai các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các chủ tàu tham gia bảo hiểm tại đơn vị.

Tổng số tiền bồi thường cho 3 tàu cá bị tổn thất toàn bộ là hơn 2,2 tỷ đồng. Cụ thể, tàu BĐ-96677-TS được bồi thường hơn 832 triệu đồng, tàu BĐ-99222-TS được bồi thường gần 749 triệu đồng và tàu BĐ-97973-TS được bồi thường gần 620 triệu đồng.

Ông Trần Văn Giang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA) cho biết: Việc khẩn trương giải quyết bồi thường cho ngư dân Gia Lai thể hiện trách nhiệm và cam kết đồng hành, chia sẻ với khách hàng của doanh nghiệp.