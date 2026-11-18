Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9-Lương Sơn TV.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên Lương Sơn TV.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến có lượng người xem tăng đột biến. Đáng chú ý, trong các trận đấu, bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược tại nhà cái OK9.

Quá trình xác minh, công an phát hiện Lương Sơn TV có liên quan trực tiếp đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, từng hoạt động tại Campuchia và tuyển dụng nhiều người Việt Nam tham gia vận hành.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền rồi phát lại trái phép trên Lương Sơn TV. Xen giữa các chương trình phát sóng là hoạt động quảng bá, lôi kéo người xem tham gia cá cược trên OK9.

Đường dây được tổ chức thành nhiều bộ phận, gồm quản lý, tổ trưởng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Các thành viên chủ yếu liên lạc bằng biệt danh, sử dụng VPN, phần mềm bảo mật và các nhóm kín trên mạng xã hội để che giấu hoạt động. Hệ thống còn cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị truy tìm.

Sau thời gian điều tra, lực lượng công an xác định được nhân thân, vai trò của 16 người liên quan và tổ chức bắt giữ đồng loạt tại nhiều địa phương.

Trong đó, Tô Đức Thiên (SN 1997, trú TP Quảng Ninh), mang biệt danh OBANK, được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hệ thống tại Việt Nam. Nguyễn Lê Mạnh giữ vai trò tổ trưởng; các đối tượng Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh lần lượt đảm nhiệm vai trò bình luận viên, nhân viên chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Minh bị bắt quả tang khi đang trực tiếp bình luận trái phép một trận đấu thuộc World Cup 2026.

Cơ quan điều tra xác định, hệ thống OK9-Lương Sơn TV đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản người chơi. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 16 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.