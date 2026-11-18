Ngày 18/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai có báo cáo ban đầu về vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai bị bắn tại phòng làm việc.

Theo báo cáo, ngày 17/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được thông tin về vụ nổ súng tại ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân là ông N.M.C (SN 1978, trú tại ấp La Ngà, xã Định Quán), hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn số, SN 1977, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Định Quán).

Vụ việc xảy ra tại phòng làm việc của ông C. trong trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Cụ thể, thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, khi ông C. đang làm việc trong phòng, ông Tuấn đi bộ từ bên ngoài vào, nghi lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải mang theo rồi bắn vào vùng đầu của nạn nhân.

Sau khi nổ súng, ông Tuấn đi ra ngoài. Nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy đến thì thấy ông Tuấn cầm súng giơ lên đe dọa. Người này sau đó chạy ra khỏi công ty, lên xe máy bỏ đi.

Ông C. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, cách hiện trường khoảng 4km. Tại đây, ông Tuấn đã tự bắn vào đầu mình.

Công an xã Định Quán cùng một số người dân đã đưa Tuấn đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Định Quán cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 5 người liên quan.

Công an xã Định Quán và Công an TP Đồng Nai đang triệu tập những người liên quan để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền.