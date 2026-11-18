Ngày 18/11, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai) vừa bị một người đàn ông dùng súng tự chế bắn vào đầu ngay tại phòng làm việc. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn rồi cũng tự bắn vào đầu mình.

Hiện ông Nguyễn Mạnh C đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo, khoảng 14h ngày 17/11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, một người đàn ông dùng súng tự chế bắn ông Nguyễn Mạnh C (SN 1978), Giám đốc công ty.

Người bị xác định nổ súng là ông Nguyễn Thanh T (SN 1977, biệt danh T số), đăng ký thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông C đang ở trong phòng làm việc thì ông T đi bộ từ bên ngoài vào. Đối tượng lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải mang theo, bắn một phát vào vùng đầu ông C rồi rời khỏi phòng.

Nghe tiếng súng nổ, các nhân viên công ty chạy đến kiểm tra. Lúc này, ông T cầm súng đe dọa những người có mặt, sau đó chạy ra khỏi khuôn viên công ty, lên xe máy bỏ trốn. Ông C bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện đang điều trị tại TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt. Khoảng 14h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, cách hiện trường khoảng 4km. Tại đây, ông T cũng dùng súng tự bắn vào đầu. Công an xã Định Quán phối hợp với một số người dân đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 5 người, trong đó có ông T và bà Phan Thị D, là những hộ đang canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho. Hiện Công an xã Định Quán và Công an TP Đồng Nai đang triệu tập bà D cùng những người liên quan để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai trao đổi, xác minh thông tin.

Sở cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4 tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra địa bàn được phân công quản lý và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện thông tin liên quan.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của UBND TP Đồng Nai về phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty, tổng diện tích đơn vị quản lý là 8.510,20ha. Trong đó, đất rừng sản xuất chiếm 8.470,51ha, gồm 7.679,84ha thuộc địa bàn xã Thanh Sơn và 790,67ha thuộc địa bàn xã Định Quán. Diện tích đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 1.371,09ha, toàn bộ thuộc địa bàn xã Thanh Sơn. Ngoài ra, công ty còn quản lý 39,69ha đất phi nông nghiệp.