Ảnh minh họa.

Ngày 16/11/2026, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành Nghị định số 413/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về văn bản công chứng điện tử, đồng thời bổ sung Điều 47a về chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử.

Điều kiện chuyển đổi văn bản công chứng

Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng tiến hành chuyển đổi. Trường hợp hồ sơ công chứng đã được chuyển giao cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu trữ theo quy định, công chứng viên của tổ chức đang lưu trữ hồ sơ thực hiện việc chuyển đổi. Đối với công chứng điện tử trực tuyến, việc chuyển đổi do tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo khoản 2 Điều 61 thực hiện.

Công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi chịu trách nhiệm kiểm tra bản gốc, bảo đảm tính toàn vẹn và các điều kiện của văn bản sau chuyển đổi.

Khi chuyển từ văn bản công chứng giấy sang văn bản điện tử, nội dung văn bản sau chuyển đổi phải toàn vẹn so với bản gốc, có thể truy cập và sử dụng đầy đủ để tham chiếu. Văn bản phải có ký hiệu bằng chữ xác nhận được chuyển đổi từ văn bản công chứng giấy, kèm thông tin về văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi. Văn bản phải có chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi. Các chữ ký số này dùng để xác nhận việc chuyển đổi hình thức văn bản, không phải để thực hiện lại thủ tục công chứng giao dịch.

Khi chuyển từ văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy, văn bản điện tử phải được kiểm tra tính toàn vẹn, tính xác thực và chữ ký số trước khi chuyển đổi. Nội dung văn bản giấy phải toàn vẹn so với văn bản công chứng điện tử. Văn bản giấy phải có ký hiệu bằng chữ xác nhận được chuyển đổi từ văn bản công chứng điện tử, thông tin nhận diện văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và thông tin để tra cứu văn bản công chứng điện tử. Văn bản giấy phải có chữ ký của công chứng viên và con dấu của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Văn bản công chứng được chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu trên có giá trị như bản gốc theo khoản 4 Điều 64 của Luật Công chứng. Việc chuyển đổi không làm thay đổi nội dung, thời điểm có hiệu lực và giá trị pháp lý của bản gốc. Trường hợp pháp luật quy định văn bản được chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất, việc thực hiện tuân theo pháp luật điều chỉnh loại văn bản đó.

Văn bản sau chuyển đổi và thông tin về việc chuyển đổi phải được lưu trong hồ sơ công chứng, liên kết với bản gốc và cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng. Tổ chức hành nghề công chứng vẫn phải lưu trữ bản gốc và hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật.

Xử lý sai sót khi chuyển đổi

Nếu bản gốc có lỗi kỹ thuật, việc sửa lỗi thực hiện theo Điều 52 của Luật Công chứng. Sau khi sửa lỗi, việc chuyển đổi phải được thực hiện lại trên cơ sở bản gốc đã được sửa.

Nếu sai sót trong quá trình chuyển đổi khiến văn bản sau chuyển đổi không phù hợp với bản gốc hoặc không đáp ứng điều kiện chuyển đổi, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi phải ngừng cung cấp văn bản bị lỗi, thực hiện lại việc chuyển đổi và cập nhật tình trạng văn bản. Trường hợp này không áp dụng thủ tục sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng.

Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi phải thông báo việc xử lý sai sót cho cá nhân đề nghị chuyển đổi và các cơ quan, tổ chức đã được cung cấp văn bản chuyển đổi mà tổ chức đó xác định được. Đồng thời, tổ chức phải cập nhật trạng thái văn bản trên hệ thống, lưu vết văn bản bị lỗi và việc xử lý để kiểm tra, đối chiếu.

Quy định về văn bản và phạm vi công chứng điện tử

Theo Điều 47 được sửa đổi, bổ sung, văn bản công chứng điện tử gồm văn bản được tạo lập trực tiếp trên môi trường điện tử theo quy trình công chứng điện tử trực tiếp hoặc trực tuyến và văn bản công chứng giấy được chuyển đổi theo quy định. Văn bản công chứng điện tử phải có mã QR, đường liên kết, mã số hoặc hình thức ký hiệu riêng khác để tham chiếu, kiểm tra tính xác thực.

Đối với văn bản công chứng được tạo lập trực tiếp trên môi trường điện tử, người tham gia giao dịch, người làm chứng và người phiên dịch thực hiện ký số trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật Công chứng.

Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ giao dịch được công chứng điện tử thực hiện theo khoản 1 Điều 53 của Luật Công chứng. Văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ giao dịch phải được liên kết với văn bản công chứng trước đó và xuất hiện cùng văn bản này khi được tham chiếu.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 48 về phạm vi giao dịch được áp dụng công chứng điện tử. Công chứng điện tử trực tiếp được áp dụng đối với các giao dịch, trừ hợp đồng ủy quyền theo Điều 57 của Luật Công chứng.

Công chứng điện tử trực tuyến được áp dụng đối với các giao dịch, trừ di chúc và giao dịch mà tại mỗi điểm cầu không có ít nhất một người trực tiếp tham gia giao kết và ký số trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên. Việc ký số trước theo khoản 2 Điều 50 của Luật Công chứng không thay thế điều kiện này.

Nghị định số 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Riêng các điều 4, 5, 6 và 7 có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.