Mới đây, fanpage Gia Đình Công Lý đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội bất chấp tung tin sai sự thật để câu tương tác. Đáng chú ý, đối tượng bị nhắm đến lần này là gia đình NSND Công Lý.

Cụ thể, một trang mạng xã hội đăng tải nội dung với tiêu đề: "Vợ NSND Công Lý báo tin buồn, nghẹn ngào đột ngột quá". Bài viết sử dụng hình ảnh bông sen trắng trên nền đen, tạo cảm giác như đang thông báo một biến cố nghiêm trọng liên quan đến chuyện sinh tử.

Trước thông tin thất thiệt, đại diện gia đình NSND Công Lý không giấu được sự phẫn nộ. Người thân nam nghệ sĩ thẳng thắn phản ứng: "Sao mọi người câu view bất chấp. Mất dạy thế!".

NSND Công Lý.

Đáng nói, hành vi câu tương tác này không chỉ khiến người hâm mộ hoang mang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình. Theo chia sẻ từ fanpage, hàng xóm đã nhắn tin hỏi thăm vợ NSND Công Lý vì tưởng gia đình đang gặp chuyện không may. Điều này khiến sự việc càng trở nên đáng tiếc, bởi một thông tin bịa đặt có thể tạo ra những lo lắng không đáng có cho nhiều người.

Thời gian qua, NSND Công Lý vốn nhận được nhiều tình cảm của công chúng sau biến cố sức khỏe. Tháng 7/2021, nam nghệ sĩ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài. Kể từ đó, lịch trình hoạt động nghệ thuật của ông có nhiều thay đổi, phần lớn thời gian được dành cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Trong hành trình này, bà xã Ngọc Hà là người luôn đồng hành, chăm sóc chồng. Hai người kết hôn vào ngày 2/1/2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Từ khi NSND Công Lý gặp biến cố, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cập nhật tình hình của chồng và gửi lời cảm ơn đến những người luôn quan tâm, động viên gia đình.

NSND Công Lý và vợ.

Theo những chia sẻ trước đây của Ngọc Hà, trí nhớ của NSND Công Lý từng bước có những chuyển biến tích cực, dù khả năng vận động vẫn cần thêm thời gian phục hồi. Nam nghệ sĩ cũng dần xuất hiện trở lại trong những hoạt động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Gia đình luôn mong muốn ông có thêm thời gian nghỉ ngơi, duy trì tinh thần lạc quan và cải thiện sức khỏe.

Trước biến cố, NSND Công Lý là một trong những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Ông từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu qua nhiều vai diễn có chiều sâu và khả năng biến hóa đa dạng. Đặc biệt, hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành dấu ấn khó thay thế trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Công Lý từng tham gia nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc và Cha tôi, người ở lại. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật.

Sau nhiều năm hoạt động, NSND Công Lý vẫn là gương mặt nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Chính vì vậy, những thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe và cuộc sống của ông dễ khiến công chúng lo lắng.

Sự việc lần này một lần nữa đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người quản lý trang mạng xã hội. Việc sử dụng hình ảnh tang tóc, dựng chuyện liên quan đến sinh tử của nghệ sĩ để thu hút lượt xem không chỉ gây tổn thương cho người trong cuộc mà còn tạo ra những hệ lụy đối với cộng đồng. Trong khi gia đình NSND Công Lý vẫn đang nỗ lực duy trì cuộc sống bình thường, điều họ cần là sự tôn trọng và những thông tin được kiểm chứng thay vì các nội dung câu view bất chấp.