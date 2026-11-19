Diallo tức giận với CĐV MU.

Trong trận hòa 2-2 giữa Bờ Biển Ngà và Gambia tại vòng loại giải vô địch châu Phi hôm 17/11, Amad có màn trình diễn trái ngược. Anh kiến tạo bằng đường tạt bóng chính xác để Luc Zogbe đánh đầu mở tỷ số ở phút 12. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh của MU lại trở thành tâm điểm chỉ trích sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong hiệp hai.

Phút 60, Yan Diomande thực hiện quả tạt thuận lợi đưa bóng đến đúng vị trí của Amad trong vùng cấm. Ở tư thế gần như không bị ai kèm, tiền đạo này chỉ cần đệm bóng vào lưới trống nhưng cú dứt điểm bằng chân phải lại đưa bóng dội xà ngang.

Bờ Biển Ngà sau đó phải chờ đến phút 90+8 mới có bàn gỡ hòa nhờ công Christ Inao Oulai. Trước đó, Gambia lần lượt ghi bàn do công Yankuba Minteh và Musa Barrow để dẫn ngược 2-1.

Tình huống bỏ lỡ của Amad nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Một CĐV MU có hơn 20.000 người theo dõi đăng video chỉ trích sự thiếu hiệu quả của cầu thủ này, đồng thời nhắc lại thống kê anh trải qua 336 ngày không ghi bàn cho đội bóng thành Manchester.

Bài đăng lập tức nhận được phản hồi trực tiếp từ Amad. Không giữ được bình tĩnh, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đáp trả gay gắt: "Im miệng đi anh bạn. Anh nói quá nhiều rồi đấy. Nếu khó chịu đến vậy thì vào sân đá thay tôi đi".

Bàn thắng gần nhất của Amad cho MU đến trong trận hòa Bournemouth 4-4 vào tháng 12/2025. Kể từ đó, anh chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn trong màu áo đội bóng Anh.

Phong độ thiếu ổn định khiến vị trí của Amad tại MU nguy cơ bị đe dọa. Khi Mauricio Pochettino dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách tới sân Liverpool ngày 22/11, chiến lược gia người Argentina sẽ phải cân nhắc lựa chọn nhân sự ở hành lang cánh phải.