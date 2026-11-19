Pochettino mạnh tay thanh lọc nhân sự ban huấn luyện của MU. Ảnh: Reuters.

Manchester United xác nhận chia tay 5 nhân sự sau khi Mauricio Pochettino tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Đây là những thay đổi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết đội bóng của chiến lược gia người Argentina tại Old Trafford.

Đáng chú ý nhất trong danh sách là Jonny Evans. Cựu trung vệ 38 tuổi từng 3 lần vô địch Premier League cùng MU dưới thời Sir Alex Ferguson, ở các mùa 2008/09, 2010/11 và 2012/13. Sau khi giải nghệ, Evans chuyển sang công tác huấn luyện và từng làm trợ lý cho Michael Carrick.

Trước đó, anh cũng tham gia ban huấn luyện của HLV tạm quyền Darren Fletcher. Bốn cái tên còn lại gồm Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion và Craig Mawson.

Holland từng là trợ lý đội tuyển Anh trước khi gia nhập MU vào tháng 1. Tuy nhiên, ông chỉ gắn bó với đội bóng trong 11 tháng. Woodgate, cựu hậu vệ Newcastle và Real Madrid, cũng rời CLB sau thời gian làm việc cùng Carrick tại Middlesbrough.

Trong khi đó, Binnion khép lại 5 năm làm việc tại Old Trafford. Cựu HLV đội U21 này từng đảm nhiệm vai trò HLV đội một. Craig Mawson, người phụ trách công tác huấn luyện thủ môn, là trường hợp cuối cùng. Ông từng làm việc dưới thời tất cả HLV MU kể từ Ole Gunnar Solskjaer.

Theo truyền thông Anh, những cuộc chia tay này mở đường cho đội ngũ trợ lý thân tín của Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina muốn đưa các cộng sự từng làm việc cùng ông ở tuyển Mỹ đến Old Trafford để triển khai phương pháp huấn luyện mới.

Trong thông báo chính thức, MU gửi lời cảm ơn 5 nhân sự vì sự tận tâm, cống hiến và tính chuyên nghiệp, đồng thời chúc họ thành công trong chặng đường tiếp theo.

Pochettino đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm 18/11 để bắt đầu công việc. Cuộc cải tổ nhân sự cho thấy tân HLV trưởng không muốn mất thời gian trong quá trình định hình lại MU.

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