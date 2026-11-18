Yan Diomande và các đồng đội nhọc nhằn giữ lại 1 điểm. Ảnh: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket qua Getty Images

Tại lượt trận thứ tư bảng C vòng loại AFCON diễn ra trên sân Independence Stadium, Bờ Biển Ngà (hạng 29 FIFA) đã trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước chủ nhà Gambia (hạng 109 FIFA). Đội khách sớm khẳng định vị thế ở phút 13 khi hậu vệ phải Luck Zogbe bật cao đánh đầu cận thành sau đường tạt phạt góc của ngôi sao thuộc biên chế Man United Amad Diallo, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn khiến đoàn quân của HLV Herve Renard phần nào chơi chùng xuống trong quãng thời gian sau đó.

Bước sang hiệp hai, ba sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp của HLV Johnny McKinstry giúp lối chơi của Gambia khởi sắc mạnh mẽ. Phút 69, tiền đạo vào sân thay người Musa Barrow kiến tạo để Yankuba Minteh dứt điểm cận thành gọn gàng gỡ hòa 1-1, trước khi chính Barrow sút thành công quả phạt đền ở phút 80 sau pha phạm lỗi của thủ môn Yahia Fofana với Karamba Gassama, đưa chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90 khi tiền đạo dự bị Mohamed Badamosi của Gambia lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người trong thời gian bù giờ, Bờ Biển Ngà dồn ép nghẹt thở và giật lại một điểm ở phút 90+8. Cầu thủ vào sân thay người Christ Inao Oulai tung cú sút xa chân phải hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền từ Oumar Solet, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Stade Prince Moulay Abdallah, Morocco (hạng 7 FIFA) dễ dàng áp đặt thế trận trước Niger (hạng 111 FIFA). Phút 22, Brahim Diaz kiến tạo thuận lợi để Abdellah Ouazane dứt điểm chân phải quyết đoán từ cánh trái vòng cấm, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Dù thủ môn Mahamadou Tanja chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua cho Niger, thầy trò HLV Mohamed Ouahbi vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó giúp Ouazane nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8,4 điểm.

Kết quả chung cuộc: Gambia 2-2 Bờ Biển Ngà

Cầu thủ ghi bàn:

Gambia: Yankuba Minteh (69'), Musa Barrow (80' - phạt đền)

Bờ Biển Ngà: Luck Zogbe (13'), Christ Inao Oulai (90+8')

Thẻ đỏ: Mohamed Badamosi (90')

Kết quả chung cuộc: Niger 0-1 Morocco

Cầu thủ ghi bàn:

Morocco: Abdellah Ouazane (22')