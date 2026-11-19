Morocco thăng tiến mạnh mẽ.

Theo bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố, Morocco tăng tốc lên vị trí thứ 5 thế giới sau khi đánh bại Niger trong cả hai lượt trận vòng loại CAN 2027 với các tỷ số 5-1 và 1-0. Kết quả giúp đội bóng Bắc Phi sớm giành vé dự vòng chung kết vào hè 2027.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Morocco lọt vào top 5 thế giới. Thành tích phản ánh sự phát triển vượt bậc của bóng đá nước này trong những năm gần đây. Tại World Cup 2022, Morocco gây tiếng vang lớn khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết. Đội bóng tiếp tục duy trì vị thế với thành tích vào tứ kết World Cup 2026.

Morocco cũng được xác định là nhà vô địch CAN 2025 và sẽ đồng đăng cai World Cup 2030. Quốc gia này kỳ vọng sân vận động Prince Moulay Abdellah mới tại thủ đô Rabat sẽ trở thành địa điểm tổ chức trận chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ở nhóm dẫn đầu, Tây Ban Nha vẫn giữ vị trí số một dù vừa nhận thất bại hiếm hoi trước Anh với tỷ số 2-3 ngay tại Madrid. Trận thua chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của nhà đương kim vô địch thế giới.

Argentina đứng thứ hai. Pháp xếp thứ ba, trong khi Anh bám sát ở vị trí thứ tư. Hà Lan duy trì hạng 9 dù vừa trải qua đợt tập trung đội tuyển không mấy thành công. Họ thắng Hy Lạp 7-0 nhưng sau đó thảm bại 0-5 trước Đức. Colombia đứng thứ 10, còn Bỉ củng cố vị trí thứ 8.

FIFA sử dụng mô hình ELO để tính toán thứ hạng các đội tuyển. Hệ thống này cộng hoặc trừ điểm dựa trên kết quả thi đấu, sức mạnh tương quan giữa hai đội, tính chất trận đấu và kết quả. Nhờ đó, bảng xếp hạng phản ánh tương đối sát phong độ và vị thế của các đội tuyển quốc gia.

Thứ hạng 10 đội bóng hàng đầu trên BXH FIFA.