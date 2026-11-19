Theo các nguồn tin tối 18/11, kết quả kiểm tra y tế cho thấy Đình Bắc bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm, đồng thời phù dây chằng chéo trước và chéo sau. Với thời gian điều trị dự kiến ít nhất 6 tuần, chân sút 22 tuổi gần như không còn cơ hội ra sân trong phần còn lại của năm 2026.

Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi HLV Mano Polking lên tiếng cảnh báo về tình trạng quá tải của học trò. “Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy. Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ trong cuộc họp báo trưa 18/11.

Sự lo lắng của HLV Polking có cơ sở khi Đình Bắc liên tục phải thi đấu ở cả CLB lẫn các cấp độ đội tuyển. Trận giao hữu Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 hôm 17/11, đã nâng tổng số lần ra sân của tiền đạo xứ Nghệ lên 48 trận từ đầu năm, một khối lượng thi đấu đáng kể với cầu thủ mới 22 tuổi.

Đình Bắc trong trận tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 tối 17/11. Ảnh: TL.

Thực tế, HLV Polking đã muốn Đình Bắc được nghỉ ngơi từ trước đợt tập trung đội tuyển tháng 11. Tuy nhiên, ông hiểu vai trò quan trọng của học trò trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik nên chỉ hy vọng chân sút sinh năm 2004 trở về mà không gặp chấn thương.

Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng nhận thấy dấu hiệu suy giảm thể lực của Đình Bắc trong trận gặp Kyrgyzstan. Ông từng tính đến việc thay người, nhưng quyết định giữ tiền đạo này trên sân khi tuyển Việt Nam bị dẫn ngược vào cuối trận và cần tìm bàn gỡ.

Chấn thương đến vào thời điểm Đình Bắc đang có phong độ tốt, với 2 bàn thắng trong 2 trận giao hữu tháng 11 trước Đài Loan và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam đã hoàn tất lịch thi đấu năm 2026, CLB Công an Hà Nội lại chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.

Đội bóng ngành Công an còn phải chinh chiến tại V-League, Cup Quốc gia, AFC Champions League Elite và Cup CLB Đông Nam Á. Theo HLV Polking, các học trò của ông sẽ phải chơi tới 10 trận trong 40 ngày, khiến việc xoay tua đội hình và bảo đảm thể lực trở thành thách thức lớn.

Trước mắt, CLB Công an Hà Nội mất Đình Bắc ở cuộc tiếp đón Johor Darul Tazim tại Cup CLB Đông Nam Á ngày 19/11. Đây là tổn thất không nhỏ bởi đại diện Malaysia đã thống trị giải quốc nội suốt 12 mùa liên tiếp và cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất khu vực.

Không chỉ ảnh hưởng đến trận gặp Johor, việc Đình Bắc phải nghỉ dài hạn còn khiến HLV Polking thiếu đi một phương án tấn công trong chuỗi trận sắp tới. Giữa lúc một số trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất, chấn thương của tuyển thủ Việt Nam càng thu hẹp khả năng xoay tua của CLB Công an Hà Nội.

Từ nỗi lo phải cân nhắc thời lượng thi đấu cho Đình Bắc, HLV Polking giờ đây buộc phải tính đến phương án thay thế học trò trong phần còn lại của năm 2026.

Đó mới là bài toán khó nhất với nhà cầm quân người Brazil khi lịch thi đấu của CLB Công an Hà Nội không cho phép đội bóng có thêm nhiều thời gian điều chỉnh.