Hình ảnh đầu tiên của Pochettino ở MU.

MU công bố đoạn video ngắn ghi lại cuộc trò chuyện đầu tiên của Pochettino tại trung tâm huấn luyện Carrington. Nhà cầm quân 54 tuổi vừa đáp chuyến bay từ Mỹ tới Anh sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng với đội tuyển xứ sở cờ hoa. Ông nhanh chóng gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên và một số thành viên đội bóng trước khi gửi lời nhắn tới người hâm mộ.

"Xin chào các cổ động viên MU. Tôi rất mong được gặp tất cả các bạn. Tôi nghe rất nhiều điều tốt đẹp về người hâm mộ MU. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên niềm vui, làm việc và kết nối chặt chẽ. Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt. Tôi muốn các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân để mang về những kết quả xứng đáng", Pochettino chia sẻ.

Tân HLV MU tiếp quản đội bóng trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đội chủ sân Old Trafford nằm trong nhóm xuống hạng và thậm chí có nguy cơ rơi xuống vị trí cuối bảng trước chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22/1, nếu Crystal Palace và Sunderland giành kết quả thuận lợi.

Michael Carrick bị sa thải chỉ 10 tháng sau khi thay thế Ruben Amorim. Đáng chú ý, chiến thắng gần nhất của MU tại Premier League cách đây 80 ngày. Sau 10 vòng, đội bóng mới giành được 8 điểm và kém nhóm dự Champions League tới 10 điểm.

Khó khăn chờ đón Pochettino.

Nhiệm vụ trước mắt của Pochettino là vực dậy MU, chấm dứt cuộc khủng hoảng và khôi phục tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Giấc mơ trở lại Champions League lúc này vẫn còn rất xa.

Ngay trong ngày đầu xuất hiện tại Carrington, Pochettino thể hiện quyết tâm khi đáp trả lời trêu chọc của DaMarcus Beasley, cựu cầu thủ Man City. Beasley tuyên bố Manchester mãi mãi là thành phố màu xanh. Nhà cầm quân người Argentina lập tức phản ứng: "Không đời nào! Các bạn sẽ thấy điều đó. Hãy cho tôi thời gian và mọi thứ sẽ thay đổi".

Pochettino dự kiến có buổi tập đầy đủ đầu tiên cùng đội bóng vào ngày hôm sau. Trước đó, trợ lý thân tín Jesus Perez cùng HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia thể lực Sebastiano Pochettino đã tới Manchester để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Pochettino kéo theo cuộc cải tổ mạnh mẽ trong ban huấn luyện. MU chia tay 5 thành viên gồm trợ lý Steve Holland, Jonny Evans, Jonathan Woodgate, Travis Binnion và HLV thủ môn Craig Mawson. Đây là bước đi đầu tiên trong nỗ lực xây dựng lại đội bóng dưới thời Pochettino.