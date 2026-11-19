Hành động gây tranh cãi của Bruno và Cancelo.

Trên sân Cardiff hôm 18/11, Bruno mở tỷ số góp công giúp Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-2. Anh đeo băng đội trưởng trước khi được thay ra và quyết định trao lại trọng trách này cho Joao Cancelo vào cuối trận. Tuy nhiên, khoảnh khắc diễn ra sau đó mới thực sự gây chú ý.

Khi kết thúc trận đấu, tiền vệ MU hướng tay về phía Cancelo, đồng thời ra hiệu cho người quay phim tập trung ống kính vào đồng đội với ý nghĩa: "Quay đội trưởng đi". Cancelo cũng hào hứng hưởng ứng bằng cách chỉ vào chiếc băng trên tay, nở nụ cười thích thú.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Bruno cố tình chế giễu Ronaldo. Một tài khoản bình luận: "Họ đang biến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thành trò đùa". Người khác chỉ trích các tuyển thủ Bồ Đào Nha là những người vô ơn.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng phản ứng của Bruno đơn thuần mang tính vui vẻ. Họ nhận định các cầu thủ chỉ muốn chúc mừng Cancelo lần đầu được trao băng đội trưởng, thay vì nhắm vào Ronaldo.

Thực tế, trong những năm cuối khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao 41 tuổi từng vướng tin đồn có ảnh hưởng quá lớn đến quyết định nhân sự, khiến nội bộ đội bóng nảy sinh những bất ổn.

Bất kể Bruno có chủ ý gì, cái bóng của Ronaldo vẫn bao trùm đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung đầu tiên kể từ khi anh tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế.