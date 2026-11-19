Thủ môn Lý Xuân Hòa tích cực tập luyện, sẵn sàng cùng U17 Việt Nam bước vào thử thách tại FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Chiều 18.11, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Doha (Qatar), hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận mở màn bảng G gặp U17 Bỉ vào ngày 20.11. Trong không khí tập luyện tích cực của toàn đội, thủ môn Lý Xuân Hòa thể hiện quyết tâm cạnh tranh vị trí chính thức, đồng thời khẳng định sự tập trung là yếu tố quan trọng nhất khi bước vào sân chơi World Cup.

Chia sẻ trước trận đấu, Xuân Hòa cho biết bản thân luôn đặt ra yêu cầu cao trong từng buổi tập, bởi đây không chỉ là cơ hội thể hiện năng lực mà còn là cách để tạo dựng niềm tin với ban huấn luyện.

“Nếu được HLV tin tưởng và trao suất đá chính, em sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, em đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình”, thủ môn trẻ chia sẻ.

Lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup ở cấp độ U17, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách lớn về chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu. Theo Xuân Hòa, việc chạm trán những đội bóng mạnh như Bỉ, New Zealand hay Mali vừa tạo ra áp lực, vừa mang đến cơ hội học hỏi quý giá.

Thủ môn U17 Việt Nam nhìn nhận rằng ở đấu trường thế giới, bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá. Vì vậy, sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu là yêu cầu bắt buộc đối với từng vị trí, đặc biệt là hàng phòng ngự.

“Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng em bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, em và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Xuân Hòa nhấn mạnh.

Đối với trận ra quân gặp U17 Bỉ, ban huấn luyện U17 Việt Nam đã chủ động nghiên cứu đối thủ thông qua các tư liệu và băng hình thi đấu. Riêng ở vị trí thủ môn, Xuân Hòa được hướng dẫn phân tích những đặc điểm trong cách tổ chức tấn công của đội bóng châu Âu.

Theo đánh giá của cầu thủ này, U17 Bỉ sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng gây sức ép nhanh và liên tục. Đây là những yếu tố đòi hỏi các cầu thủ Việt Nam phải duy trì sự tỉnh táo, phối hợp chặt chẽ và xử lý bóng chính xác.

“HLV thủ môn cũng đã cho em xem qua băng hình của đội Bỉ. Họ chơi rất nhanh, áp sát nhanh và liên tục”, Xuân Hòa cho biết.

Bên cạnh những tính toán về chuyên môn, thủ môn trẻ cũng bày tỏ niềm tự hào khi cùng đồng đội góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Với Xuân Hòa, tấm vé dự World Cup là thành quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, bắt đầu từ những giải đấu khu vực đến sân chơi châu lục.

“Việc giành vé dự U17 World Cup lần này là một dấu mốc lịch sử đối với em ở lứa tuổi U17. Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ giải Đông Nam Á đến giải châu Á để có được tấm vé tham dự vòng chung kết”, Xuân Hòa chia sẻ.

Cầu thủ này cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, đồng hành trong hành trình đầy thử thách sắp tới.

“Em mong người hâm mộ Việt Nam luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng em qua màn ảnh nhỏ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp cho đội tuyển U17 Việt Nam”, Xuân Hòa bày tỏ.

Trong buổi tập chiều 18.11, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò rà soát những phương án chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua. Bên cạnh việc duy trì nền tảng thể lực và sự tập trung, ban huấn luyện chú trọng hoàn thiện khả năng phối hợp tấn công, tổ chức các tình huống dứt điểm và tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20.11, U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11 tại bảng G.

Trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, thầy trò HLV Cristiano Roland xác định mỗi trận đấu đều là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Với riêng Lý Xuân Hòa, hành trình World Cup không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, sẵn sàng cống hiến mỗi khi được trao cơ hội.