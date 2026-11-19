Vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 - 29/11 với sự tham dự của 12 đội bóng trên cả nước, gồm: XSKT Đắk Lắk, Thiên Khôi, An Biên, LIX, Hiếu Hoa Quahaco, DT, HG La Giang, TIG, Phoenix, Ba Vì, MUVN và SHB. Các đội chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu loại trực tiếp xác định các thứ hạng. Trong số các đội góp mặt tại vòng chung kết, Hiếu Hoa Quahaco là đội bóng giàu thành tích của Đà Nẵng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội được kỳ vọng cạnh tranh huy chương. Năm 2023, đại diện bóng đá thành phố có mùa giải ấn tượng khi vượt qua các đối thủ mạnh để giành chức vô địch.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia là sân chơi chuyên nghiệp được tổ chức hằng năm. Bên cạnh tạo nền móng cho phong trào bóng đá sân 7, giải trở thành ngày hội của các đội bóng trên toàn quốc. Mùa giải 2026 hứa hẹn giàu tính cạnh tranh khi các đội bóng mạnh đều góp mặt.