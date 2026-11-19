HLV Pochettino tuyên bố sẽ biến Manchester thành màu đỏ

HLV Mauricio Pochettino đã chính thức có mặt tại MU trong ngày 18-11, bắt đầu nhiệm vụ vực dậy đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Theo Reuters, nhà cầm quân người Argentina đáp chuyến bay riêng từ Cincinnati (Mỹ) sau khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia Mỹ. Ông được đưa thẳng đến trung tâm huấn luyện Carrington để bắt đầu công việc mới.

HLV Mauricio Pochettino khi còn dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Ảnh: AP

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn trước đó, cựu tuyển thủ Mỹ DaMarcus Beasley đã trêu Pochettino rằng Manchester mãi mãi là màu xanh, ám chỉ sự thống trị của Man City. Nhà cầm quân 54 tuổi lập tức đáp lại: “Không đời nào, các bạn sẽ thấy”. Ông nói thêm rằng, cần có thời gian để thay đổi điều đó. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ hai đội bóng thành Manchester. Pochettino tiếp quản MU trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Đội bóng đang đứng thứ 18 tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ thắng một trong 10 trận gần nhất. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22-11.

Ngoại hạng Anh ghi nhận kỷ lục 6 sai sót của trọng tài trong một vòng đấu

Một hội đồng chuyên môn của giải Ngoại hạng Anh vừa xác định có tới 6 sai sót của trọng tài trong vòng đấu gần nhất, bằng mức cao nhất từng được ghi nhận trong một vòng đấu kể từ đầu mùa giải 2023-2024.

Theo phân tích của chuyên gia Dale Johnson trên ESPN, hàng loạt quyết định gây tranh cãi đã xuất hiện ở nhiều trận đấu.

Đáng chú ý, Everton đáng lẽ phải bị thổi phạt đền sau tình huống hậu vệ James Tarkowski kéo tóc Caleb Yirenkyi của Coventry City trong vòng cấm. Hội đồng nhất trí VAR cần can thiệp.

Một sai sót khác liên quan đến Arsenal, khi Kai Havertz bị Nobel Mendy kéo ngã trong vòng cấm của Hull City. Trọng tài không cho Arsenal hưởng phạt đền vì cho rằng Havertz đã việt vị. Tuy nhiên, hội đồng nhận định hành vi kéo người xảy ra trước tình huống việt vị và đáng lẽ phải có phạt đền.

Những kết luận này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về chất lượng điều hành và hiệu quả của VAR tại giải đấu số một nước Anh.

Aston Villa gia hạn hợp đồng với Amadou Onana

CLB Aston Villa xác nhận tiền vệ Amadou Onana đã ký hợp đồng mới với câu lạc bộ trong ngày 18-11.

Aston Villa gia hạn hợp đồng với Amadou Onana. Ảnh: Reuters

Tuyển thủ Bỉ gia nhập đội chủ sân Villa Park từ Everton vào năm 2024 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng ở khu vực giữa sân. Kể từ khi chuyển đến Aston Villa, Onana đã có hơn 70 lần ra sân, ghi 7 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ tổ chức lối chơi. Hiện Onana đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Unai Emery.

Việc gia hạn hợp đồng cho thấy Aston Villa muốn giữ chân những trụ cột, qua đó duy trì sự ổn định đội hình trong bối cảnh câu lạc bộ tiếp tục cạnh tranh ở các đấu trường quốc nội và châu Âu.

Arsenal giữ chân Jurrien Timber đến năm 2031

CLB Arsenal đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với hậu vệ Jurrien Timber đến tháng 6-2031.

Arsenal giữ chân Jurrien Timber đến năm 2031. Ảnh: arsenal.com

Thông tin được nhà báo Fabrizio Romano đăng tải trong ngày 18-11 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Anh. Hậu vệ người Hà Lan gia nhập Arsenal từ Ajax vào mùa hè năm 2023. Dù từng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối, nhưng Timber đã trở lại mạnh mẽ và trở thành lựa chọn quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HLV Mikel Arteta.

Cầu thủ 25 tuổi có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở hàng thủ, từ hậu vệ phải đến trung vệ, nhờ khả năng tranh chấp và hỗ trợ triển khai bóng. Việc giữ chân Timber nằm trong kế hoạch ổn định lực lượng của Arsenal trước kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Đây cũng là động thái cho thấy đội bóng thành London ưu tiên xây dựng bộ khung dài hạn thay vì để các trụ cột rơi vào tình trạng hợp đồng ngắn hạn.

Bournemouth định giá Alex Scott hơn 100 triệu euro

CLB Bournemouth được cho là yêu cầu mức phí hơn 100 triệu euro đối với bất cứ đội bóng nào muốn chiêu mộ tiền vệ Alex Scott trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

Bournemouth định giá Alex Scott hơn 100 triệu euro. Ảnh: premierleague.com

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn tại giải Ngoại hạng Anh đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 23 tuổi. Scott được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Anh nhờ khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và tham gia tấn công.

Trước đó, Chelsea và Liverpool từng liên hệ với tiền vệ này. Bournemouth hiểu rằng việc để Scott ra đi có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh đội hình, do đó đội bóng không muốn chấp nhận một lời đề nghị thiếu sức thuyết phục.

Mức giá cao cũng cho thấy Bournemouth muốn nắm thế chủ động trong các cuộc đàm phán sắp tới. Hiện chưa có thông tin về lời đề nghị chính thức nào được gửi đến đội chủ sân Vitality.

Barcelona ấn định ngày ký hợp đồng mới với Xavi Espart

CLB Barcelona dự kiến tổ chức lễ ký hợp đồng mới với hậu vệ trẻ Xavi Espart vào ngày 20-11.

Barcelona ấn định ngày ký hợp đồng mới với Xavi Espart. Ảnh: fcbarcelona.com

Theo tờ Mundo Deportivo, thỏa thuận gia hạn giữa hai bên đã được thống nhất, giúp cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia tiếp tục gắn bó với đội bóng đến tháng 6-2030.

Espart, 19 tuổi, được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Tây Ban Nha. Cầu thủ này có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và đã được HLV Hansi Flick trao cơ hội góp mặt trong đội hình một.

Việc Barcelona sớm hoàn tất hợp đồng mới với Espart nằm trong chiến lược giữ chân các tài năng trẻ, đồng thời giảm nguy cơ mất những cầu thủ triển vọng vào tay các đội bóng khác. Đây cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng lâu dài của đội chủ sân Camp Nou.

Omari Hutchinson muốn gắn bó lâu dài với AC Milan

Tiền đạo Omari Hutchinson bày tỏ mong muốn được tiếp tục khoác áo AC Milan sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Nottingham Forest.

Omari Hutchinson muốn gắn bó lâu dài với AC Milan. Ảnh: Getty

Cầu thủ người Anh cho biết việc trở thành thành viên chính thức của đội bóng Italy là mục tiêu mà anh hướng tới. Hutchinson gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn vào mùa hè năm 2026, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải. Sau 6 lần ra sân tại Serie A, cầu thủ 23 tuổi đã ghi được một bàn thắng.

Hutchinson trưởng thành từ các học viện Chelsea và Arsenal, trước khi chuyển đến Nottingham Forest vào năm 2025. Việc anh muốn tiếp tục ở lại Milan cho thấy cầu thủ này đang hài lòng với môi trường thi đấu tại Italy.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phong độ của Hutchinson trong phần còn lại của mùa giải và khả năng đàm phán giữa hai câu lạc bộ.

Juan Mata tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38

Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, khép lại sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ với nhiều danh hiệu lớn.

Juan Mata vô địch World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Mata thông báo quyết định thông qua một video đăng tải trên Instagram, kèm thông điệp: “Đôi khi, yêu thương là biết buông bỏ. Cảm ơn bóng đá”. Trong sự nghiệp quốc tế, Mata có 41 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi 10 bàn thắng, từng vô địch World Cup 2010 và ghi bàn trong trận chung kết EURO 2012.

Ở cấp câu lạc bộ, anh từng thi đấu cho Valencia, Chelsea và MU. Đáng chú ý, Mata giành chức vô địch Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea.

Sau khi rời MU năm 2022, tiền vệ này tiếp tục thi đấu tại Galatasaray, Vissel Kobe và Melbourne Victory. Ở mùa giải cuối cùng tại Australia, anh ghi 5 bàn và có 12 kiến tạo sau 25 trận. Ngoài bóng đá, Mata còn là đồng sáng lập tổ chức Common Goal, khuyến khích cầu thủ đóng góp 1% thu nhập cho các dự án cộng đồng.

Đình Bắc dính chấn thương, nghỉ 4-6 tuần

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dự kiến phải nghỉ thi đấu 4-6 tuần sau khi gặp chấn thương ở khớp gối phải.

Kết quả kiểm tra y tế ngày 18-11 xác định cầu thủ sinh năm 2004 bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm và phù dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau.

Chấn thương xảy ra sau khi Đình Bắc kết thúc Casper Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam vào tối 17-11. Đây là tổn thất đáng kể với CLB Công an Hà Nội (CAHN), trong bối cảnh đội bóng đang thi đấu trên nhiều mặt trận, gồm V-League, Cúp Quốc gia, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026, Đình Bắc đã ra sân 48 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Trước đó, huấn luyện viên Mano Polking từng bày tỏ lo ngại về mật độ thi đấu của tiền đạo này, điều được cho là một trong những nguyên nhân khiến Đình Bắc bị quá tải.