Nguyễn Giang Sơn (bên trái) và Trần Quang Vũ là 2 trong số những niềm kỳ vọng của võ cổ truyền Đà Nẵng ở đại hội khi vừa xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026. Ảnh: NVCC

Quyết tâm từ Pencak Silat

Đoàn thể thao Đà Nẵng khởi đầu tốt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi môn Karate mang về 7 huy chương, trong đó có tấm Huy chương Vàng đầu tiên. Kết quả này tiếp thêm tự tin và tinh thần quyết tâm cho các đội tuyển tiếp theo của thành phố trên hành trình chinh phục kỳ đại hội quan trọng này. Theo lịch thi đấu của đại hội, môn Pencak Silat diễn ra từ ngày 20 - 30/11 tại Đồng Tháp. Hướng đến đại hội, đội tuyển nỗ lực tập luyện hằng ngày tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng và có thời gian làm quen địa điểm thi đấu trước khi tranh tài.

Qua quá trình tập luyện, ban huấn luyện rà soát lực lượng, chọn 7 gương mặt xuất sắc tham gia nội dung đối kháng các hạng cân nam, nữ tại đại hội. Trong số các võ sĩ của đội, Lê Văn Toàn và Võ Thiện Hải là những gương mặt chủ lực. Hai vận động viên này đã chứng minh tài năng, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia dự sân chơi quốc tế. Đặc biệt, Lê Văn Toàn từng 6 lần vô địch châu Á và 4 lần vô địch thế giới. Thi đấu tại đại hội lần này là cơ hội để anh tiếp tục chứng minh kinh nghiệm và bản lĩnh trên sàn đấu lớn.

Chia sẻ về mục tiêu tại đại hội, Lê Văn Toàn cho hay: “Mỗi trận đấu đều mang đến khó khăn và thách thức lớn, nên tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng và cạnh tranh huy chương. Thời gian qua, tôi được ban huấn luyện đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng và đội tuyển quốc gia tạo điều kiện thuận lợi trong tập luyện để duy trì phong độ. Hy vọng tôi sẽ có màn thể hiện tốt để đáp lại sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ”.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng Lê Thị Hồng Ngoan cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sân chơi trọng điểm 4 năm mới diễn ra, nên đội sớm lên kế hoạch và tập luyện nghiêm túc trong thời gian dài. Hiện các vận động viên có tinh thần thoải mái, sẵn sàng chinh phục thử thách với quyết tâm giành thành tích tốt nhất.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng gặp mặt đội tuyển Pencak Silat, Boxing và Billiards trước khi lên đường dự đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

Kỳ vọng võ cổ truyền

Cùng với Pencak Silat, những kết quả tốt trong thi đấu thời gian qua tiếp thêm tự tin cho đội tuyển võ cổ truyền Đà Nẵng trong quá trình chuẩn bị cho đại hội. Theo lịch thi đấu, môn võ cổ truyền diễn ra từ ngày 19 - 28/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi bước vào tranh tài, 13 gương mặt xuất sắc được chọn cùng các thành viên ban huấn luyện có hơn một tuần tập huấn tại địa điểm thi đấu. Các gương mặt chủ lực như Nguyễn Giang Sơn, Trần Quang Vũ, Rơ Ô Phú… là những niềm kỳ vọng “vàng”. Trong quá trình thi đấu, các võ sĩ này từng tỏa sáng, mang về thành tích ấn tượng ở sân chơi trong nước và quốc tế. Mới đây, Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026.

Theo Huấn luyện viên trưởng đội tuyển võ cổ truyền Đà Nẵng Huỳnh Đức Bảy, bên cạnh chuyên môn, ban huấn luyện chú trọng nâng cao thể lực cho các võ sĩ, nhằm bảo đảm thi đấu với cường độ cao tại đại hội. Với sự góp mặt của vận động viên hàng đầu cả nước, các cuộc cạnh tranh sắp tới hứa hẹn căng thẳng. Từng thành viên trong ban huấn luyện và vận động viên của đội sẽ giữ vững sự tập trung, hướng đến cạnh tranh huy chương và hoàn thành tốt mục tiêu đề ra tại đại hội.

Ngoài ra, trong những ngày tới, đội tuyển Boxing, quần vợt, thể hình, bóng rổ 5x5, Billiards và cờ tướng Đà Nẵng cũng bước vào tranh tài. Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng động viên tinh thần và đề nghị các đội thi đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao thành phố.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn). Đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37 - 46 Huy chương Vàng, 13 - 17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.