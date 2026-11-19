Bellingham sắp tăng lương gấp đôi. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, Real Madrid đang chuẩn bị một đề nghị gia hạn hợp đồng với những điều khoản tài chính đặc biệt hấp dẫn. Mức đãi ngộ dành cho Bellingham được cho là tương đương với bản hợp đồng mới mà Vinicius Junior ký kết hồi mùa hè qua.

Cụ thể, Vinicius đã cam kết tương lai với Real bằng hợp đồng có thời hạn 6 năm, đi kèm mức lương khoảng 480.000 bảng mỗi tuần. Nếu nhận được đề nghị tương tự, Bellingham sẽ được tăng lương đáng kể so với con số 240.000 bảng mỗi tuần hiện tại.

Đáng chú ý, hợp đồng của tiền vệ người Anh vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2029. Vì vậy, động thái này cho thấy Real không chỉ muốn giữ chân trụ cột mà còn sẵn sàng xây dựng chính sách đãi ngộ tương xứng với vị thế của những ngôi sao hàng đầu.

Hiện tại, Kylian Mbappe vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội chủ sân Bernabeu, với thu nhập được cho là khoảng 500.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, Real cũng vừa gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Arda Guler đến năm 2032.

Chủ tịch Florentino Perez đang tích cực triển khai chiến lược giữ chân những nhân tố trẻ quan trọng, qua đó duy trì bộ khung ổn định cho tương lai. Bellingham được xem là một trong những hạt nhân trong kế hoạch dài hạn này.

Kể từ khi chuyển đến Real từ Dortmund vào mùa hè 2023, Bellingham nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tiền vệ sinh năm 2003 không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng kiểm soát tuyến giữa mà còn thường xuyên đóng góp những bàn thắng quyết định.

Trước mắt, Real sẽ trở lại thi đấu vào ngày 22/11 bằng cuộc tiếp đón Celta Vigo. Đội bóng Hoàng gia hiện kém Barcelona 3 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga.

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