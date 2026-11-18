Nhập cuộc với vị thế được đánh giá cao hơn, đại diện Thái Lan Buriram United chủ động kiểm soát bóng và gia tăng sức ép ở những phút đầu.

Sau quãng thời gian lép vế, CA TP HCM dần lấy lại thế trận và tổ chức các đòn đáp trả sắc nét. Phút 30, Arthur Yamga bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi, nhưng Tiến Linh lại đệm bóng hụt một nhịp đầy tiếc nuối.

Vượt qua Buriram United, CA TP HCM vươn lên ngôi đầu bảng A - Cúp C1 Đông Nam Á. Ảnh: CA TP HCM

Phút 35, Nguyễn Thái Quốc Cường tung cú sút căng đưa bóng đi vọt xà ngang, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra vô cùng giằng co. Phút 49, Olaha Mạnh Đức dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế đối mặt thủ môn.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ CA TP HCM thi đấu vô cùng kỷ luật dưới sự chỉ huy của thủ thành Lê Giang Patrik, nổi bật là pha cứu thua ngoạn mục trước cú sút sấm sét của Sebastian Moyano ở phút 71.

Kịch tính trận đấu bùng nổ ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 88, đón bóng ở rìa vòng cấm địa, Nguyễn Thái Quốc Cường ngoặt bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp găm thẳng vào góc chữ A, đánh bại hoàn toàn thủ môn Neil Etheridge và ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Chiến thắng nghẹt thở 1-0 giúp CA TP HCM tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận (1 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Buriram United mới chỉ có 1 điểm và chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

BXH A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27

Đội hình xuất phát

CA TP HCM: Lê Giang Patrik, Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Nhật Minh, Arthur Yamga, Leo Gomes, Jose Narváez, Nguyễn Thái Quốc Cường, Aldaír, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Tiến Linh.

Buriram United: Neil Etheridge, Edu Mancha, Curtis Dougall, Pansa Hemviboon, Sasalak Haiprakhon, Goran Causic, Phitiwat Sukjitthammakul, Antonio Moya, Kingsley Schindler, Thanakrit Laorkai, Alexandru Tudorie.