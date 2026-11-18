Đừng tự ý khai thác hình ảnh Ronaldo nữa.

Trong khi đó, cuộc chia tay của Cristiano Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha cũng gây tranh cãi, nhất là khi Liên đoàn tổ chức lễ tri ân mà anh vắng mặt. Đến nay, Ronaldo chưa công khai động thái pháp lý nào tương tự Messi. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển, Liên đoàn vẫn cần tìm cách ghi nhận xứng đáng những đóng góp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Messi không muốn danh tiếng trở thành công cụ kinh doanh của AFA

Theo Clarin, Lionel Messi nhờ các chuyên gia pháp lý soạn thảo văn bản yêu cầu AFA, đứng đầu là Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia, lập tức chấm dứt việc sử dụng tên, hình ảnh, ảnh chụp và video của anh trong các hoạt động thương mại.

Động thái này diễn ra khi mối quan hệ giữa Messi và ban lãnh đạo bóng đá Argentina ngày càng xấu đi. Theo những nguồn tin được Clarin dẫn lại, sự rạn nứt không chỉ xuất phát từ bất đồng cá nhân mà còn liên quan đến cách AFA khai thác hình ảnh cầu thủ và những vấn đề trong hoạt động thương mại của tổ chức.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là việc hình ảnh Messi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu bia Argentina, vốn là nhà tài trợ của AFA, tại World Cup gần nhất. Trong khi đó, Messi có hợp đồng quảng bá với thương hiệu bia Michelob tại Mỹ. Gia đình cầu thủ được cho là phải giải thích với các đối tác quốc tế về việc hình ảnh của anh xuất hiện trong một chiến dịch mà họ không được tham vấn trước.

Câu chuyện cho thấy quyền khai thác hình ảnh của một siêu sao không đơn giản là chuyện Liên đoàn có thể tùy ý sử dụng vì cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đằng sau mỗi bức ảnh, đoạn video hay chiến dịch quảng cáo là những hợp đồng thương mại, quyền lợi của nhà tài trợ và giá trị thương hiệu cá nhân được xây dựng trong nhiều năm.

AFA từng nhiều lần tôn vinh Messi như biểu tượng của bóng đá Argentina. Giờ đây, theo Clarin, anh đã nhờ luật sư soạn văn bản yêu cầu liên đoàn ngừng dùng tên và hình ảnh của mình cho mục đích thương mại. Việc Messi tính đến bước này cho thấy quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt, nhất là khi quảng cáo của nhà tài trợ đội tuyển có thể ảnh hưởng đến những hợp đồng riêng của anh.

Messi đã đứng lên chống lại LĐBĐ Argentina.

Ronaldo độ lượng, nhưng LĐBĐ Bồ Đào Nha vẫn phải trả giá

Đặt câu chuyện của Messi bên cạnh Cristiano Ronaldo, sự khác biệt trong cách ứng xử với Liên đoàn bóng đá quê nhà trở nên đáng chú ý. Ronaldo vừa trải qua cuộc chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng không êm đẹp như Messi.

Những bất đồng với ban huấn luyện và cách Liên đoàn phủi tay với "công thần" khiến dư luận bất bình. Ngay cả cách tổ chức nghi thức tri ân khi anh không có mặt cũng khiến gia đình CR7 phản ứng gay gắt. Bà Dolores Aveiro, mẹ Ronaldo, thậm chí công khai chỉ trích cách thức tổ chức buổi lễ, cho rằng con trai bà đáng lẽ phải được tri ân khi chính anh hiện diện.

Trong hoàn cảnh ấy, Ronaldo hoàn toàn có thể đặt ra những yêu cầu cứng rắn hơn về cách sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình trong lễ tri ân chụp giật. Tuy nhiên, cho đến nay, Ronaldo vẫn chưa có ý tiến hành một thủ tục pháp lý tương tự Messi để yêu cầu LĐBĐ Bồ Đào Nha phải trả giá về việc tự ý khai thác hình ảnh khi Ronaldo đã tuyên bố giã từ đội tuyển.

Sự tương phản này khiến cách ứng xử của CR7 có thể được nhìn nhận như một biểu hiện của sự rộng lượng đối với nền bóng đá mà anh đã phụng sự hơn hai thập kỷ. Nhưng sự rộng lượng ấy không có nghĩa Bồ Đào Nha không phải trả giá cho việc mất đi Ronaldo.

Theo hãng thông tấn EFE, sự chia tay của CR7 đồng nghĩa với việc LĐBĐ Bồ Đào Nha mất đi tài sản thương mại cá nhân có giá trị lớn nhất gắn với đội tuyển, đồng thời mất một trong những gương mặt quảng bá hình ảnh đất nước hiệu quả nhất trên trường quốc tế.

Ông Daniel Sa, Giám đốc Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM) tại Porto, nhận định: "Bồ Đào Nha không chỉ mất đi một cầu thủ xuất chúng. Họ còn mất đi một trong những nhân vật có khả năng khuếch đại hình ảnh thương hiệu quốc gia mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế trong hai thập kỷ qua".

Trong hơn 20 năm, Ronaldo không chỉ mang về bàn thắng, danh hiệu và những kỷ lục cho đội tuyển. Anh còn giúp cái tên Bồ Đào Nha xuất hiện thường xuyên trên truyền thông toàn cầu, thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ và đưa hình ảnh quốc gia đến với hàng trăm triệu người hâm mộ.

Sau trận thua Đan Mạch 1-4 và nhìn dư luận phản ứng, LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng hiểu họ đã tính toán sai lầm. Có lẽ đó không phải là sự trừng phạt cuối cùng.

Messi có quyền bảo vệ tài sản hình ảnh của mình, cũng như Ronaldo có quyền làm điều tương tự. Sự khác biệt không nằm ở việc ai đúng, ai sai trong cách bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà nằm ở cách mỗi huyền thoại lựa chọn ứng xử với tổ chức bóng đá quê nhà. Dẫu vậy, có một điều mà cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha cần hiểu: danh tiếng của một cầu thủ không phải tài sản mặc nhiên thuộc về Liên đoàn chỉ vì anh từng khoác áo đội tuyển quốc gia.