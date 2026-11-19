Không chỉ là những cuộc so tài trên sân cỏ, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thử sức với những phong cách chơi bóng khác nhau và tích lũy bài học thực tiễn trong môi trường bóng đá quốc tế.

Đối với U15 SHB Đà Nẵng, mỗi trận đấu là một cơ hội để các cầu thủ thể hiện năng lực, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi trước những đối thủ có nền tảng chuyên môn khác biệt.

Bên cạnh thi đấu, U15 tỉnh Gyeonggi-do và các thành viên của đoàn dành thời gian tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển bóng đá trẻ với đại diện bóng đá thành phố.

Các hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường hợp tác, phối hợp đào tạo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng với các đơn vị quốc tế, nhằm xây dựng lứa cầu thủ chất lượng, đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá thành phố.

Trước đó, U17 SHB Đà Nẵng tham dự Giải bóng đá thanh thiếu niên Lệ Giang (Trung Quốc) năm 2026 và có nhiều trải nghiệm bổ ích.