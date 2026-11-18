“Bữa cơm đại đoàn kết” ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, ấm tình làng nghĩa xóm tại khu dân cư.

Có mặt tại nhà văn hóa thôn Đông Sơn, xã Hồ Vương trong dịp tổ chức Ngày Đại đoàn kết, chúng tôi cảm nhận rõ không khí vui tươi, phấn khởi của người dân nơi đây. Người nhặt rau, người sơ chế thực phẩm, người tất bật bên bếp nấu ăn, không ai bảo ai, mỗi người một việc nhưng đều làm việc với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm. Bà Mai Thị Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Đông Sơn, chia sẻ: “Sau sáp nhập, đây là năm đầu tiên người dân được ngồi trò chuyện, ăn uống cùng nhau trong không khí ấm áp của bữa cơm đại đoàn kết. Để tổ chức chu đáo, an toàn, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương là 5 triệu đồng và đóng góp trong Nhân dân, ban công tác mặt trận thôn cùng các đoàn thể đã làm tốt các khâu chuẩn bị, sắp xếp các phần việc phù hợp nên mọi người đều háo hức tham gia”.

“Bữa cơm đại đoàn kết” càng thêm ý nghĩa khi có sự góp mặt đông đủ của nhiều thế hệ, từ người cao tuổi đến thế hệ trẻ hay những người con xa quê trở về. Bà Vũ Thị Nữ (hiện sinh sống ở TP Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Dù xa quê đã nhiều năm, nhưng cứ đến dịp này, gia đình tôi lại thu xếp thời gian trở về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung tay cùng bà con chuẩn bị mâm cơm cộng đồng. Được tận mắt chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay khởi sắc, tôi rất vui mừng. Những dịp hội ngộ thế này không chỉ giúp tôi thêm gắn bó với bà con lối xóm, mà còn nhắc nhở bản thân luôn nêu cao trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương”.

Chia sẻ về việc tổ chức bữa cơm đại đoàn kết tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồ Vương Nguyễn Văn Thạch, cho biết: “Để Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành ngày vui chung của cộng đồng, năm nay xã hỗ trợ kinh phí cho các thôn từ 4 - 7 triệu đồng/1 thôn, tùy theo quy mô dân số, tạo điều kiện để các thôn tổ chức bữa cơm chung. Cùng với kinh phí hỗ trợ và sự tham gia tích cực của người dân, 13/13 thôn đều tổ chức bữa cơm trong không khí ấm cúng, qua đó tăng cường giao lưu, gắn kết để mọi người hiểu nhau hơn, nhất là sau khi các thôn mới thực hiện sáp nhập”.

Tại xã Nông Cống, chính quyền địa phương cũng dành nguồn kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng/thôn đối với 4 thôn làm điểm và 2 triệu đồng/thôn đối với các thôn tổ chức đồng loạt. Sự quan tâm thiết thực này đã kịp thời khích lệ tinh thần chung tay, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Bà Lương Thị Lý, trưởng ban công tác mặt trận thôn Vạn Thiện, cho biết: Sau sáp nhập, người dân các thôn Tây Sơn, Đông Sơn về sinh hoạt chung trong không gian rộng và quy mô dân số đông hơn. Trước đây không ít gia đình chưa có dịp tiếp xúc nên ít nhiều còn xa lạ. Vì vậy, việc tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” mang ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp bà con xích lại gần nhau, cởi mở sẻ chia và cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách làm để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nông Cống Phạm Thị Hằng, cho biết: “Cùng với các hoạt động văn nghệ, biểu dương khen thưởng những gia đình tiêu biểu, trao quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tổ chức bữa cơm chung được người dân tích cực hưởng ứng. Tùy theo điều kiện của từng thôn để tổ chức những bữa cơm phù hợp nhưng tất cả đều hướng tới sự đầm ấm, vui tươi và gắn kết mọi người trong khu dân cư”.

Có thể thấy, “Bữa cơm đại đoàn kết” không đơn thuần là hoạt động trong Ngày Đại đoàn kết toàn dân mà đã trở thành nét đẹp văn hóa được người dân duy trì trong nhiều năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều thôn vừa được sáp nhập, những mâm cơm ngày càng có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để mọi người được gặp gỡ, trò chuyện, hiểu nhau hơn, qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để mọi người đều có ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.