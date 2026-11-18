Học sinh ở Quảng Trị gửi gắm tình cảm tri ân đến thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 qua những bức tranh.

Tháng 11, không khí hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lan tỏa trong các trường học ở Quảng Trị. Bên cạnh những hoạt động văn nghệ, thể thao, các em học sinh hào hứng tham gia làm báo tường với nhiều chủ đề, cách thể hiện phong phú.

Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo, góc nhìn hồn nhiên và tình cảm chân thành dành cho thầy cô, mái trường.

Tại Trường Tiểu học Đồng Thuận, (phường Đồng Thuận, Quảng Trị), hoạt động làm báo tường thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh các khối lớp.

Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các em cùng nhau lên ý tưởng, lựa chọn chủ đề, viết bài, sưu tầm thơ, vẽ tranh và trang trí từng trang báo.

Mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng, thể hiện góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò về thầy cô, mái trường.

Tác phẩm báo tường không đơn thuần là sản phẩm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, được tạo nên từ chính tình cảm và sự sáng tạo của học trò Trường Tiểu học Đồng Thuận.

Hòa chung không khí thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò Trường Tiểu học Đồng Hải (phường Đồng Hới, Quảng Trị) cùng tạo nên những trang báo tường giàu ý tưởng và màu sắc. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa bài viết, thơ, tranh vẽ, lời chúc và những câu chuyện gần gũi về tình thầy trò, tình bạn, mái trường. Đáng chú ý, nhiều em học sinh mạnh dạn thể hiện khả năng sáng tác, tự tay minh họa và trình bày nội dung theo cách riêng.

Trở thành hoạt động được duy trì hằng năm mỗi dịp 20/11, phong trào làm báo tường tại Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (phường Đồng Hới, Quảng Trị) luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh.

Những bài thơ, câu chuyện, lời chúc cùng hình ảnh về người thầy, người cô, mái trường và tình bạn được thể hiện bằng nét vẽ hồn nhiên, cách trình bày sáng tạo. Mỗi lớp mang đến một ý tưởng, một phong cách riêng, tạo nên sự phong phú cho các tác phẩm.

Không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, đây còn là dịp để học sinh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, tăng cường tinh thần đoàn kết và quan trọng hơn là tự mình gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn đến thầy cô qua những sản phẩm do chính đôi tay mình tạo nên.

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Đồng Hới, Quảng Trị) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh như thi sáng tác thơ, làm báo tường, thiết kế thiệp chúc mừng thầy cô. Với sự sáng tạo và tình cảm chân thành, các em tự lựa chọn ý tưởng, viết nên những vần thơ, câu chuyện, lời chúc và tự tay trang trí từng sản phẩm.

Mỗi tấm thiệp, bài thơ đều mang một cách thể hiện riêng, khi hồn nhiên, ngộ nghĩnh, lúc sâu lắng với những lời tri ân mộc mạc.

Không chỉ tạo sân chơi để học sinh phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm, các hoạt động còn giúp các em có thêm cơ hội bày tỏ tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô.

Những sản phẩm do chính học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An thực hiện cũng là món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần làm nên không khí ấm áp trong ngày hội tri ân của nhà trường.