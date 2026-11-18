Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore
Ngày 17-11, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến Singapore, nâng tổng tần suất giữa Việt Nam và Singapore lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Với đường bay mới, hành khách từ Đà Nẵng có thể bay thẳng đến Singapore mỗi ngày trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Đường bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321, khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15 giờ và từ Singapore lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương). Việc đưa vào khai thác đường bay này nâng tổng tần suất kết nối giữa Việt Nam và Singapore của Vietnam Airlines lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vietnam-airlines-mo-duong-bay-thang-da-nang-singapore-post361169.html