Quang cảnh ngày hội.

Đại biểu dự ngày hội.

Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo 3 xã: Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Nậm Cuổi.

Các tiết mục văn nghệ tại đêm khai mạc ngày hội.

Tại lễ khai mạc, các đội văn nghệ quần chúng đến từ 16 bản đã mang đến nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Thái, Dao, Khơ Mú, Mông trên địa bàn. Các tiết mục tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm nổi bật ý nghĩa của ngày hội trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với đời sống cộng đồng.

Đông đảo nhân dân đến xem chương trình văn nghệ.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Nậm Cuổi lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động tiêu biểu như: thi diễn văn nghệ dân ca, dân vũ, dân nhạc; thi ẩm thực dân tộc và trình bày không gian văn hóa của đồng bào Mông, Thái, Dao, Khơ Mú; thi đấu các môn thể thao dân gian, dân tộc như: kéo co, đẩy gậy, tung còn, nhảy bao bố.

Lãnh đạo UBND xã Nậm Cuổi phát biểu khai mạc ngày hội.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Nậm Cuổi lần thứ I là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng là dịp để nhân dân các dân tộc trong xã gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng nhất là sau khi địa bàn xã được sắp xếp, kiện toàn. Ngày hội cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào về quê hương, về truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của địa phương.

Qua ngày hội góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng xã Nậm Cuổi ngày càng giàu đẹp văn minh.

Vòng xoè đại đoàn kết khép lại đêm khai mạc ngày hội.