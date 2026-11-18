Theo một quan chức của Trung tâm Cứu hộ chó Imgok ở Busan, J-Hope đã bắt đầu hỗ trợ cơ sở này từ năm 2022 và tiếp tục quyên góp thức ăn cho chó trong năm nay.

J-Hope(BTS). Ảnh: BIGHIT MUSIC, NETFLIX

Trao đổi với hãng thông tấn Yonhap, đại diện trung tâm cho biết phía J-Hope thường chủ động liên hệ khi biết nguồn thức ăn của cơ sở sắp cạn kiệt để gửi thêm. Họ cũng khẳng định trung tâm có thể liên hệ bất cứ lúc nào nếu cần hỗ trợ.

Không chỉ cung cấp thức ăn, J-Hope còn góp kinh phí xây dựng chuồng nuôi mới vào năm 2022 sau khi biết về điều kiện sinh hoạt thiếu thốn tại đây.

Thời điểm đó, trung tâm đang chăm sóc khoảng 50 con chó bị bỏ rơi trong những khu chuồng tạm bợ, không đủ khả năng che chắn và bảo vệ chúng trước cái lạnh của mùa đông. Nhờ sự hỗ trợ từ đại diện của J-Hope, trung tâm đã có thể xây dựng hệ thống chuồng mới, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các con vật.

Các chuồng chó đang được xây dựng tại trung tâm cứu hộ chó Imgok ở Busan với sự hỗ trợ từ J-Hope của nhóm BTS. Ảnh: Yonhap

Bên cạnh hoạt động của nam ca sĩ, người hâm mộ J-Hope cũng tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ động vật bị bỏ rơi. Carry Hope, nhóm thiện nguyện do người hâm mộ anh thành lập, đã quyên góp 4,35 triệu won (khoảng 3.260 USD) vào tháng 2 năm nay và thêm 2,5 triệu won vào tháng 3 dưới danh nghĩa cộng đồng người hâm mộ BTS.

Carry Hope hiện tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện thông qua việc quyên góp tiền và những vật dụng thiết yếu cho nhiều tổ chức bảo vệ động vật khác. Những đóng góp này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các động vật bị bỏ rơi tại Hàn Quốc.