Các đại biểu dự chương trình

Lãnh đạo UBND xã Bằng Mạc phát biểu tại chương trình

Các lớp được khai giảng từ cuối tháng 10/2026, thu hút hơn 60 học viên trên địa bàn xã tham gia. Sau gần một tháng học tập, học viên được các nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh trực tiếp truyền dạy những làn điệu hát then, phong slư, lượn và múa chầu. Đây là những loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày - Nùng trên địa bàn.

Tiết mục hát then do học viên lớp truyền dạy biểu diễn

Tiết mục hát then kết hợp múa chầu do học viên lớp truyền dạy biểu diễn

Tại chương trình, các học viên đã biểu diễn 6 tiết mục báo cáo kết quả học tập gồm hát then, sli, lượn và múa chầu, thể hiện những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu.

Tiết mục giao lưu do Đội văn nghệ Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn) biểu diễn

Bên cạnh đó, các học viên còn giao lưu với Đội văn nghệ Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn nhằm trao đổi kinh nghiệm thực hành, giới thiệu và lan tỏa các làn điệu dân ca truyền thống.

Học viên các lớp truyền dạy giao lưu múa chầu

Các lớp truyền dạy được tổ chức theo kế hoạch của UBND xã Bằng Mạc về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, trong đó tập trung triển khai nội dung nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua hoạt động truyền dạy hát then, sli, lượn trên địa bàn xã Bằng Mạc.

Đại diện các lớp học tặng hoa tri ân các nghệ nhân truyền dạy

Thông qua hoạt động truyền dạy kết hợp trải nghiệm thực tế và giao lưu văn hóa góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm yêu thích dân ca, dân vũ truyền thống và phát huy những giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.