Những ngày này, về vùng đất xã Đại Huệ (Nghệ An), du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những vườn hồng nổi bật giữa màu xanh của núi đồi. Từng chùm quả vàng ươm, đỏ thắm lấp ló trên cành, tạo nên bức tranh mùa thu bình dị mà cuốn hút.

Dưới chân núi Đại Huệ, những vườn hồng hàng chục năm tuổi vẫn lặng lẽ chắt chiu vị ngọt qua bao mùa nắng gió.

Đại Huệ ngọt mùa quả chín, giới trẻ nô nức tìm về

Điểm đặc biệt của những khu vườn nơi đây là những gốc hồng lâu năm, thân cây xù xì, tán rộng, cành vươn cao. Khi lá dần thưa, những chùm quả chín hiện lên nổi bật, khiến khu vườn mang vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng.

Không cần những tiểu cảnh cầu kỳ hay phông nền nhân tạo, chính vẻ đẹp tự nhiên của vườn hồng đã trở thành sức hút đối với những người yêu thích chụp ảnh. Các bạn trẻ lựa chọn những góc vườn có nhiều quả chín, tạo dáng dưới tán cây, bên những cành hồng sai trĩu hoặc thong thả dạo bước giữa khu vườn.

Mùa hồng chín về, Đại Huệ (Nghệ An) đẹp như bức tranh cổ tích, níu chân du khách bởi những vườn cây trĩu quả và khung cảnh bình yên.

Chị Diễm Phước, một du khách đến từ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến vườn hồng, tôi rất ấn tượng với những gốc hồng lâu năm và cảnh sắc mùa quả chín ở đây đẹp như tranh”.

Với nhiều người trẻ, chuyến đi đến Đại Huệ không chỉ đơn thuần là tìm một địa điểm chụp ảnh đẹp mà còn là dịp rời xa sự ồn ào của phố thị, tận hưởng không khí trong lành và tìm về không gian làng quê yên bình.

Sắc vàng, đỏ của những chùm hồng chín đang biến vùng đất Đại Huệ thành điểm hẹn mùa thu, thu hút nhiều người trẻ tìm về chụp ảnh.

Đối với người trồng hồng, mùa quả chín không chỉ là thời điểm thu hoạch mà còn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Từ việc chăm sóc, theo dõi độ chín đến thu hái, phân loại và tiêu thụ quả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Điểm đặc biệt của những khu vườn nơi đây là những gốc hồng lâu năm, thân cây xù xì, tán rộng, cành vươn cao.

Ông Hồ Việt, xóm 12 là một trong những người gắn bó lâu năm với cây hồng. Khu vườn gia đình có hàng chục gốc hồng lâu năm. Theo ông Việt, trồng hồng đòi hỏi sự kiên nhẫn, từ chăm sóc, vun xới đến chờ thời tiết thuận lợi để cây ra hoa, đậu quả. Những năm thời tiết thuận hòa, cây sinh trưởng tốt, cho sản lượng từ 4 - 5 tấn, mang lại nguồn thu đáng kể.

“Cây hồng không chỉ đem lại nguồn thu nhập mà còn gắn bó với nếp sống, tập quán sản xuất của nhiều gia đình. Những mùa quả chín cũng là dịp người dân thêm bận rộn, tất bật đưa đặc sản quê hương đến với thị trường”, ông Việt chia sẻ thêm.

Giữa màu xanh cây lá, những chùm hồng vàng ươm, đỏ thắm điểm xuyết trên cành, tạo nên bức tranh bình yên của miền quê gắn bó với cây trái qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, vụ hồng năm 2026 chịu ảnh hưởng của thời tiết thất thường, khiến một số vườn cây sinh trưởng không thuận lợi, sản lượng quả giảm. Điều này khiến niềm vui mùa thu hoạch của người trồng hồng phần nào kém trọn vẹn.

Từ điểm check-in mùa thu đến tiềm năng du lịch trải nghiệm

Theo thông tin từ địa phương, xã Đại Huệ hiện có khoảng 200 ha hồng, trong đó nhiều diện tích là những vườn cây lâu năm. Đây là lợi thế để địa phương khai thác giá trị cảnh quan, kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Không chỉ thu hút những người yêu thích chụp ảnh, vườn hồng còn có tiềm năng trở thành điểm đến trải nghiệm dành cho các gia đình, nhóm bạn và những người muốn khám phá đời sống nông thôn.

Du khách lưu giữ những tấm hình đẹp bên vườn hồng.

Du khách có thể tìm hiểu quy trình chăm sóc cây, thưởng thức đặc sản địa phương, trò chuyện với người trồng hồng và cảm nhận không khí mùa thu nơi vùng bán sơn địa.

Bên cạnh tiêu thụ quả tươi, người dân cũng đang tìm hướng nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến các sản phẩm như hồng sấy dẻo, rượu hồng. Đây được xem là hướng đi góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế của cây hồng.

Nếu được tổ chức bài bản, gắn với bảo vệ cảnh quan vườn cây và bảo đảm quyền lợi của người trồng hồng, hoạt động tham quan, trải nghiệm có thể mở thêm hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Với nhiều người, đến vườn hồng không chỉ để chụp một bức ảnh đẹp, mà còn là dịp tìm về không gian gần gũi với thiên nhiên, thưởng thức sản vật tại chỗ và cảm nhận nhịp sống của người dân vùng quê xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Đình Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, địa phương định hướng phát triển cây hồng theo hướng kết hợp nhiều giá trị. Trước mắt, xã chú trọng chăm sóc, phục hồi những vườn hồng hiện có, khuyến khích người dân duy trì và phát triển những cây lâu năm; đồng thời từng bước nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội phát triển du lịch sinh thái.

Mùa hồng chín rồi sẽ qua, những chùm quả vàng đỏ cũng dần được thu hoạch. Nhưng vẻ đẹp mộc mạc của những khu vườn dưới chân núi Đại Huệ vẫn để lại dấu ấn trong lòng du khách. Không chỉ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa thu, nơi đây còn kể câu chuyện về một vùng quê đang tìm cách phát huy giá trị nông sản và cảnh quan vốn có.

Mời quý độc giả xem video: Khám phá vườn hồng cổ thụ đẹp thơ mộng giữa lòng xứ Nghệ