Hoạt động không chỉ giới thiệu những giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của Thành phố.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cách đây 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới. Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” cùng lời dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo ông Trần Thế Thuận, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, TP Hồ Chí Minh xác định phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế Thành phố trong tiến trình hội nhập.

Không gian trưng bày các tác phẩm tại triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm là việc tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của Thành phố qua nhiều góc nhìn, từ di sản truyền thống, đời sống văn hóa cộng đồng đến những thành tựu sáng tạo đương đại.

Tại Công viên Chi Lăng, gần 100 hình ảnh với chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TP Hồ Chí Minh” giới thiệu tiềm năng và những bước phát triển của các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo, thời trang… Qua đó, khắc họa vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong sáng tạo, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, đồng thời cho thấy nỗ lực của Thành phố trong xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các đại biểu nghe thuyết minh về các tác phẩm.

Tại đường Đồng Khởi, triển lãm “Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác” với 55 hình ảnh tập trung giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo cùng chung sống hòa hợp, gắn bó trên địa bàn Thành phố. Những hình ảnh về di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa - nghệ thuật và các sản phẩm du lịch tiêu biểu góp phần khắc họa một không gian văn hóa nhiều sắc thái, nơi các cộng đồng cùng gìn giữ bản sắc riêng và đóng góp vào sự phát triển chung.

Các tác phẩm được trưng bày tại mặt đường Đồng Khởi.

Đáng chú ý, các hoạt động trưng bày còn được mở rộng tại Công viên Lam Sơn với triển lãm “Nam Kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam”, giới thiệu những dấu mốc lịch sử, tinh thần đấu tranh kiên cường và sự hy sinh của quân, dân Nam Bộ. Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu những thành tựu của thể thao Việt Nam qua các thời kỳ.

Các em sinh viên đến thăm quan triển lãm.

Việc lựa chọn các không gian công cộng tại khu vực trung tâm để tổ chức triển lãm giúp những câu chuyện về lịch sử, di sản và văn hóa đến gần hơn với người dân, du khách. Các tác phẩm, hình ảnh không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo cơ hội để công chúng nhìn lại hành trình gìn giữ bản sắc, nhận diện những giá trị đang được tiếp nối và cảm nhận sức sống của văn hóa trong đời sống đương đại.

Một trong những giá trị đáng chú ý của triển lãm là khả năng kết nối các thế hệ thông qua những câu chuyện văn hóa được thể hiện bằng hình ảnh và nghệ thuật. Trong cùng một không gian, người lớn tuổi có dịp nhớ lại những dấu mốc lịch sử, phong tục và truyền thống; trong khi người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp nhận những giá trị văn hóa dân tộc bằng cách trực quan, sinh động.