Toàn Cảnh buổi lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại chào mừng 30 năm ngày thành lập xã Vụ Bổn ( 18/11/1996 – 18/11/2026 ).

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao

Xã Vụ Bổn tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội trại chào mừng 30 năm Ngày thành lập xã. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn.

Tham dự lễ khai mạc có ông Y Klôk Byă, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số xã Vụ Bổn mở rộng, Giải bóng chuyền nam mở rộng và hội trại với sự tham gia của nhiều đơn vị trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Đoàn diễu hành đi bộ xuất phát trên tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn.

Giải bóng đá nữ thu hút 5 đội đến từ các xã Ea Ô, Chư Pui, Tân Tiến, Krông Pắc và đội chủ nhà Vụ Bổn. Giải đấu tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích phụ nữ các dân tộc tích cực rèn luyện thể chất, giao lưu, học hỏi và phát huy vai trò trong các hoạt động cộng đồng.

Trong khi đó, Giải bóng chuyền nam có 4 đội tham gia, gồm xã Ea Kly, xã Tân Tiến, Công ty Cổ phần KD Green Farm và đội chủ nhà Vụ Bổn. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Cùng với hoạt động thể thao, hội trại chào mừng 30 năm thành lập xã có sự tham gia của 13 đơn vị đến từ các thôn, buôn và 3 trường học trên địa bàn. Các đơn vị tích cực trang trí không gian trại, tổ chức sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao cờ lưu niệm cho các đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số xã Vụ Bổn mở rộng.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc

Các hoạt động tại Vụ Bổn diễn ra trong không khí toàn tỉnh Đắk Lắk hướng tới Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 17 đến 24/11, với chủ đề “Đắk Lắk – Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”.

Đây là dịp tôn vinh sự đa dạng văn hóa của 45 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh; đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Hưởng ứng sự kiện, chuỗi hoạt động của xã Vụ Bổn không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày thành lập địa phương mà còn góp phần mở rộng giao lưu giữa các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn, buôn và các đơn vị. Qua đó, những nét đẹp văn hóa cộng đồng được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Các gương mặt trẻ tham gia đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số xã Vụ Bổn.

Tự hào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã Vụ Bổn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển địa phương. Qua ba thập kỷ, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhiều thế hệ đã trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng quê hương.

Phát huy truyền thống đó, xã Vụ Bổn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Vụ Bổn tiếp tục đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.