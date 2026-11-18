Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm những ngày gần đây, nhiều hạng mục trang trí đang được nhanh chóng hoàn thiện để chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Trong đó, điểm nhấn là cặp rồng thời Lý có tổng chiều dài hai mô hình khoảng 70 m, góp phần tạo diện mạo mới cho không gian trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Mỗi con rồng dài hơn 30 m, cao 10 m. Đạo diễn Hoàng Công Cường, người phụ trách dàn dựng lễ khai mạc, cho biết mô hình được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý, gắn với dấu mốc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Họa tiết trang trí, bố cục, hình dáng đầu và miệng rồng đều được nghiên cứu từ tư liệu lịch sử.

Lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, hình tượng đôi rồng được lựa chọn làm chủ thể tạo hình, vừa gợi nhắc dấu ấn lịch sử của kinh đô Thăng Long, vừa mở ra cách tiếp cận mới với những giá trị văn hóa truyền thống trong không gian nghệ thuật đương đại. Hình ảnh đôi rồng chầu nguyệt được xây dựng với ý tưởng hội tụ tinh hoa văn hóa, tạo sự kết nối về mặt hình ảnh với không gian hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa và tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Sự hiện diện của hình tượng này cũng tạo nên mối liên hệ giữa sân khấu với không gian lịch sử xung quanh, khiến ý tưởng thiết kế không chỉ dừng ở một điểm nhấn thị giác mà còn mang ý nghĩa riêng trong tổng thể ngày hội.

Thân rồng màu xanh uốn lượn nối tiếp nhau, tạo cảm giác chuyển động liên tục, biểu trưng cho dòng chảy văn hóa bền bỉ, được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Để đạt tiến độ thi công, hàng chục công nhân cùng đội ngũ kỹ thuật được huy động để lắp đặt mô hình cặp rồng thời Lý. Các bộ phận được đưa vào vị trí, căn chỉnh và liên kết bằng cọc sắt và keo chuyên dụng. Trong quá trình thi công, từng chi tiết liên tục được kiểm tra, điều chỉnh nhằm bảo đảm hình dáng, tính cân đối và độ chắc chắn của mô hình.

Các đạo cụ phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật như hoa sen trang trí và các tiểu cảnh được tập kết bên trong khu vực sân khấu đã được quây rào, sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chị Lan, người dân Hà Nội, cho rằng vị trí đặt mô hình phần nào ảnh hưởng đến lối đi của du khách, nhưng có thể chấp nhận vì chỉ trưng bày trong thời gian ngắn. Theo chị, đôi rồng tạo điểm nhấn cho không gian ven hồ Gươm, thêm địa điểm tham quan, chụp ảnh và gợi nhắc dấu ấn lịch sử Thăng Long.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cũng cho biết, đôi rồng là một phần của thiết kế sân khấu phục vụ sự kiện, không phải công trình kiến trúc hay biểu tượng được xây dựng lâu dài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ sân khấu, bao gồm đôi rồng, sẽ được tháo dỡ.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động được xây dựng nhằm tái hiện hành trình văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời giới thiệu những giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa của các vùng miền đến người dân, du khách.